Tener poco espacio en la encimera suele obligar a elegir entre una freidora de aire, una olla de cocción o una plancha eléctrica. Sin embargo, los robots de cocina compactos permiten reunir todo en un único aparato sin llenar la cocina de cacharros. Con las ofertas del Black Friday de Amazon, uno de los modelos más versátiles de Ninja, la Ninja Speedi 10 en 1 ha bajado de precio: de 229,99 a 149,99 euros.

Comidas completas en 15 minutos combinando vapor y aire caliente

La gran diferencia de la Ninja Speedi frente a una freidora de aire convencional es su sistema Rapid Cooker, que combina la cocción al vapor con la circulación de aire caliente por convección. Gracias a su bandeja multinivel Cook & Crisp, permite cocinar al mismo tiempo una base (como pasta, arroz o verdura) en el fondo de la cubeta mientras se doran proteínas (pollo, salmón o filetes) en la bandeja superior, logrando comidas completas para hasta cuatro personas en apenas 15 minutos.

Al mover la pestaña SmartSwitch de la tapa, el aparato cambia entre dos grandes bloques de cocinado con 10 programas automáticos: modo Rapid Cooker (vapor + convección) y modo Air Fry / cocina tradicional.

Este electrodoméstico de Ninja cuenta con una cubeta antiadherente de 5,7 litros de capacidad con revestimiento cerámico libre de PTFE y PFOA, una potencia de 1.760 W y un rango de temperatura regulable entre 40 ºC y 240 ºC. Además, tanto la olla interior como la bandeja son aptas para el lavavajillas, lo que facilita mucho la limpieza diaria.

⚡ EN RESUMEN: oferta para ninja speedi hoy ✅ LO MEJOR Cocina platos completos en 15 minutos con un solo aparato: su sistema Rapid Cooker combina vapor y aire caliente para preparar la guarnición abajo (arroz, pasta, verduras) y dorar la proteína arriba (pollo, salmón) al mismo tiempo, ahorrando tiempo y cacharros.

su sistema Rapid Cooker combina vapor y aire caliente para preparar la guarnición abajo (arroz, pasta, verduras) y dorar la proteína arriba (pollo, salmón) al mismo tiempo, ahorrando tiempo y cacharros. Versatilidad real en poco espacio (10 funciones en 1): sustituye a una freidora de aire, una vaporera, una olla de cocción lenta, un grill eléctrico y una sartén para saltear sin ocupar media encimera. ❌ LO PEOR No es una olla a presión... Aunque cocina muy rápido gracias al vapor y la convección, no trabaja bajo presión (a diferencia de la gama Ninja Foodi), por lo que legumbres secas o guisos muy duros requieren más tiempo o remojo previo.

Aunque cocina muy rápido gracias al vapor y la convección, no trabaja bajo presión (a diferencia de la gama Ninja Foodi), por lo que legumbres secas o guisos muy duros requieren más tiempo o remojo previo. Cubeta única frente a freidoras de doble cesta... Si solo quieres hacer dos alimentos fritos con aire a temperaturas totalmente distintas a la vez (como patatas y croquetas), una freidora de doble cajón independiente es más cómoda. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes poco tiempo entre semana y quieres comer casero, es ideal para llegar a casa y tener una comida o cena completa lista en 15 minutos sin ensuciar ollas ni sartenes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas específicamente una olla exprés eléctrica y tu prioridad es hacer cocidos, fabadas o estofados tradicionales en tiempo récord bajo presión.

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