Queda una semana para que las tiendas celebren el Viernes Negro, pero como también vimos el año pasado han ido dando pocos han ido dando un buen adelanto durante todo el mes de noviembre. Si has estado esperando para renovar el móvil, el eReader u otro dispositivo, en el Cazando Gangas de esta semana vamos a repasar los mejores chollos que hemos encontrado por el momento.

Kindle por 139,99 euros, el nuevo lector de libros electrónicos de Amazon.

por 139,99 euros, el nuevo lector de libros electrónicos de Amazon. iPad mini (A17 Pro) por 619 euros, una tablet con un tamaño pequeño para utilizarla fuera de casa.

por 619 euros, una tablet con un tamaño pequeño para utilizarla fuera de casa. Google Pixel 11 por 698,35 euros, un móvil compacto con buen apartado fotográfico.

por 698,35 euros, un móvil compacto con buen apartado fotográfico. Fire TV Stick 4K Plus por 36,28 euros, un dispositivo para disfrutar de contenido de streaming en casi cualquier tele.

por 36,28 euros, un dispositivo para disfrutar de contenido de streaming en casi cualquier tele. Mac mini M6 por 969 euros, un ordenador de sobremesa con un buen rendimiento.

Kindle

Amazon ha bajado el precio de gran parte de sus Kindle (a excepción de los nuevos Signature Edition) y el que tiene el mejor precio es el Kindle (2026), el modelo básico de esta nueva generación. Su precio es de 139,99 euros en su versión sin publicidad, pero si lo queremos con publicidad lo tenemos por 124,99 euros. Se trata de un eReader compacto con pantalla de seis pulgadas, ofrece hasta seis semanas de autonomía y viene con batería reemplazable.

Si queremos dar un salto en calidad, por un precio similar de 154,99 euros tenemos el Kindle Paperwhite (2024). Es un modelo más antiguo, pero su pantalla es de siete pulgadas, ofrece hasta el doble de autonomía teórica que el nuevo Kindle (12 semanas) y cuenta con resistencia al agua.

iPad mini (A17 Pro)

El iPad mini (A17 Pro) no se pierde las ofertas del Black Friday en Amazon y ha bajado hasta los 619 euros, un precio que llevábamos sin ver desde junio. Se trata de una tablet pequeña con pantalla Liquid Retina de 8,3 pulgadas, ofrece una buena autonomía e incorpora el mismo procesador que vimos en los iPhone 15 Pro y Pro Max.

Google Pixel 11

Los móviles de Google han recibido muchos descuentos en estos últimos meses, y no podían faltar algunos modelos en las ofertas del Black Friday: Amazon tiene el Google Pixel 11 por un precio de 698,35 euros. Este móvil destaca principalmente por ser compacto con una pantalla de 6,3 pulgadas, su pantalla ofrece una muy buena experiencia al consumir contenido multimedia y el apartado fotográfico es excelente, sobre todo por el software.

Fire TV Stick 4K Plus

No podían faltar las ofertas en los Fire TV Stick, y en esta ocasión tenemos un buen surtido de modelos en oferta. Una vez más, el que se queda con la mejor relación calidad-precio es el Fire TV Stick 4K Plus, que ha bajado hasta los 36,28 euros. Ofrece resolución 4K, es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos y además viene con Fire TV, no con VegaOS.

Si lo prefieres, también están estos modelos de oferta:

Fire TV Stick HD por 23,06 euros.

Fire TV Stick 4K Select por 27,19 euros.

Fire TV Stick 4K por 35,99 euros. Se diferencia del 4K Plus sobre todo porque cuenta con VegaOS.

Fire TV Stick 4K Max por 51,16 euros.

Mac mini M6

Si hablamos de ordenadores, uno de los más atractivos es el Mac mini M6 por todo lo que ofrece. Por 969 euros en Fnac, hablamos de un equipo muy pequeño que no hace nada de ruido. Su chip M6 ofrece un excelente rendimiento en tareas de estudio o trabajo y además viene con una configuración de 16 GB de memoria unificada.

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Imágenes | Amazon, Apple, Google

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