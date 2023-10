Una freidora de aire ideal para familias pequeñas, parejas o pisos de estudiantes: esta Cosori sale ahora más barata con cupón

Comer tus platos favoritos de una manera más sana es posible gracias a las freidoras de aire, las cuales han llegado a nuestras cocinas para facilitarnos el trabajo y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Si todavía no te has hecho con una, ahora en Amazon tienes una superventas como la Cosori CAF-401S-Lite a mejor precio con cupón, pues se queda por 99,99 euros.

A pesar de tener un precio recomendado y habitual de 119,99 euros en Amazon, ahora puedes volver a llevarte esta freidora de aire superventas de Cosori a mejor precio al marcar la casilla de aplicar cupón de 20 euros antes de añadirla a la cesta de tu compra, dejándola así por 99,99 euros. Su envío es gratuito y en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

La Cosori CAF-401S-Lite es una de las freidoras de aire más vendidas de la marca, la cual destaca por ofrecernos una cesta con 3,8 litros de capacidad para preparar entre tres y cuatro raciones como máximo en una sola tanda. Además, cuenta con una potencia máxima de 1.5000W y una tecnología Thermo IQ que mejora la circulación del aire caliente para obtener mejores resultados.

En cuanto a su control, dispone de una pantalla digital y un panel táctil en la parte superior desde el que podemos seleccionar entre 7 modos preestablecidos para preparar diferentes tipos de comida. Igualmente, nos permite ajustar de forma manual la temperatura entre 75 ºC y 230 ºC, además de poner un temporizador de máximo 60 minutos.

Otra de las características más destacables de este modelo es su posibilidad de control remoto a través desde nuestro teléfono con la app VeSync, donde nos encontraremos más de 150 recetas que nos ayudarán a organizar nuestro menú semanal. Y como la gran mayoría de modelos, su bandeja es antiadherente para una limpieza fácil a mano o en el lavavajillas.

