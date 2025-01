Ni Fire TV ni Xiaomi TV Box: este dispositivo es perfecto para exprimir al máximo tu tele

Si tienes una tele y no te gusta el sistema operativo que trae, existen muchas alternativas en el mercado para cambiarlo. Si no quieres el típico Fire TV stick, Chromecast o Xiaomi TV Box, existen otras opciones en el mercado. Por ejemplo, ahora, en AliExpress puedes conseguir esta Android TV Box T95 Plus rebajada, por 30,59 euros con envío rápido.

Un dispositivo barato para disfrutar de Android TV

Este gadget te va a permitir convertir tu televisor en un centro de entretenimiento completo . Además de por su precio, destaca por sus múltiples funcionalidades, lo que hacen que sea un dispositivo con una excelente relación calidad-precio.

Una de sus principales características es que cuenta con Android 14. Esto garantiza una experiencia segura, fluida y eficiente. Además, al ser la versión Plus de este gadget, las apps se cargan más rápido y funcionan sin ningún tipo de interrupción.

Al venir con este sistema operativo, es compatible con miles de apps de Google Play, por lo que podrás descargarlas y disfrutar de horas y horas de entretenimiento. Monta un procesador Allwiner H616, acompañado de una RAM de 8 GB y 128 GB de almacenamiento.

En el apartado conectividad, viene con WiFi dual, Bluetooth, puerto HDMI 2.0a, dos puertos USB y soporte para teclados y ratones. Además, este modelo Plus, viene con un mando a distancia y un teclado inalámbrico, para que así puedas manejarlo con mayor facilidad.

Otros dispositivos para mejorar tu experiencia de ver tele

