Exprime todo el potencial de las nuevas Xbox Series X y PS5 con esta moderna smart TV 4K de 55" de Sony rebajadísima en Mielectro

¿Ya has reservado la última generación de consolas y cuentas los días para que lleguen a tu casa? Si todavía no lo has hecho pero tienes claro que vas comprar la PS5 o las Xbox Series X/S para exprimirlas a fondo, entonces merece la pena invertir en un buen smart TV con HDMI 2.1 como este Sony KD55XH9096, que tiene una rebaja de escándalo en Mielectro, donde puedes comprarlo por 989 euros.

Comprar Sony KD55XH9096 al mejor precio

Esta Sony KD55XH9096 tiene un precio de venta oficial de 1399 euros y todavía puede encontrarse a ese precio en algunos comercios. En otros está rebajada unos 100 -200 euros, pero en Mielectro han ido más allá con una gran rebaja que la deja en 989 euros

La Sony KD55XH9096 pertenece a la gama alta de la firma nipona para este 2020. Cuenta con un panel VA de 10 bits reales con retroiluminación Full Array y Triluminos, un conjunto que ofrece una profundidad de negros y colores más impactante, capaz de rivalizar con modelos OLED. Además tiene resolución 4K y es compatible con el alto rango dinámico HDR10, HLG y Dolby Vision.

Para reforzar su pantalla de calidad incluye dos altavoces de 10W (20W en total) con sonido espacial Dolby Atmos. En cuanto al consumo de contenido en streaming, cuenta con Android TV, Chromecast y Apple AirPlay 2. Y si tienes la casa domotizada, es compatible con los asistentes de Google, Amazon y Apple.

¿La quieres para jugar? En ese caso sacarás partido a su interfaz HDMI 2.1 con sus altas transferencias de datos para los juegos más exigentes y realistas y el modo automático de baja latencia.

