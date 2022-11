Estrena tu Playstation 5 a lo grande: reserva en Carrefour el pack con God of War Ragnarok, dos DualSense, FIFA 23 y The Last of Us

¿Te mueres de ganas de estrenar tu PS5 jugando a God of War Ragnarok? Pues si te la quieres asegurar, puedes hacer la reserva en Carrefour, que te la ofrece en un interesante pack por 823,95 euros para recibirla a partir del día de lanzamiento. Playstation 5 Estándar 825GB + God of War Rganarok (digital) +2º Mando Dualsense con FIFA 23 (digital) + Tha Last of Us Parte 1 (físico, remasterizado) PVP en Carrefour 823,95€ Comprar el pack de dos unidades Echo Dot al mejor precio Si te decides por este pack, te estarás equipando con la edición de la consola que viene con God of War en versión digital y más contenidos por 823,95 euros. Al precio debemos sumarle 2,99 euros de gastos de envío. No estarás ahorrando gran cosa; apenas unos 20 euros, pero al menos podrás tener por fin la deseada consola de Sony con un par de los juegos de la temporada, con entrega estimada el 10 de noviembre. Este completísimo pack incluye la PlayStation 5 en edición estándar, con soporte para discos físicos, que, tiene un precio oficial de 549,99 euros. Con ella nos estaremos haciendo con la consola más buscada de la nueva generación, con la que Sony nos ofrece unas potentes CPU y GPU y compatibilidad con la tecnología de ray tracing. Además, con el correspondiente televisor con puertos HDMI 2.1, podremos disfrutar de los mejores gráficos, en 4K a 120 fps con tecnología HDR. Con la consola se incluye también le versión digital de la nueva entrega de God Of War, Ragnarok, en la que disfrutaremos de las aventuras nórdicas de Kratos. Además, viene con un segundo DualSense que a su vez incluye FIFA 23 en versión digital más. Y para redondear, también se incluye la remasterización para PS5 de The Last of Us Parte I, para ponernos al día de las aventuras de Ellie y Joel ahora que tenemos la serie de HBO a la vuelta de la esquina. En total, con este pack tendremos tres juegos valorados en torno a los 79,99 euros, además de un DualSense extra, que tiene un precio oficial de 69,99 euros. Son unos 300 euros de contenido extra los que lleva incluidos el paquete, y además, nos aseguramos la consola a partir del 9 de noviembre, fecha en la que se lanza la nueva entrega de God of War.

