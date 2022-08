Este smartwatch con GPS y dos semanas de autonomía es una ganga que roza los 100 euros

Si con la vuelta de las vacaciones has decidido hacer un seguimiento de tu actividad física para estar un poco más en forma, puedes aprovechar, porque ahora mismo, la edición 2022 del Amazfit GTR 2 esta en oferta por unos interesantes 103,99 euros. Es un precio más que atractivo para un reloj elegante que además incluye el envío gratuito.

Este reloj tiene un precio oficial de 159,90 euros, aunque en Amazon lleva un tiempo vendiéndose por 129,90 euros. Ahora que nos lo dejan en 103,99 euros, nos estaremos ahorrando casi 26 euros en su compra y tendremos envío rápido y gratuito.

El Amazfit GTR 2 2022 es un smartwatch que entra por el ojo gracias a un cuidado look, elegante y discreto que se puede elegir en negro o en plata. Lleva correas de silicona caja en acero inoxidable de 46 mm, ofreciendo una excelente relación calidad precio con un diseño está inspirado en los relojes más clásicos y sobrios.

El GTR 2 lleva una pantalla de tipo AMOLED always On con 1,39 pulgadas como verdadera protagonista, aunque no nos podemos olvidar de sus sensores, entre los que se incluyen el GPS + GLONASS, el de frecuencia cardiaca, o el de oxígeno en sangre SpO2.

Para le medición del rendimiento físico y el entrenamiento, contamos con 12 modos deportivos diferentes e incluso con aviso en caso de ritmo cardiaco elevado. Además, disponemos de seguimiento del sueño y de notificaciones del smartphone, tanto de iOS como de Android, o app en el teléfono para configurarlo a nuestro gusto.

Tampoco nos falta la resistente al agua, hasta las 5 atm de presión o los 50 metros de profundidad, pero si por algo destaca este Amazfit es sin duda por su autonomía, con unas 2 semanas con un uso deportivo y hasta 38 días si sólo lo usamos como reloj básico.

