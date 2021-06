Este portátil HP con Ryzen 3 por 379,99 euros en Amazon es una buena opción para estudiantes y ofimática

El curso escolar está a punto de acabar, pero si ya estás planeando lo que vas a necesitar para el próximo y un nuevo ordenador portátil te vendría bien, este HP 15-s-eq1026ns por 379,99 euros en Amazon es un buen equipo para estudiantes que no requieren de muchísima potencia.

Comprar ordenador portátil HP 15s al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 429,99 euros, en Amazon se puede conseguir el ordenador portátil HP 15s-eq1026ns con un descuento que lo deja a 379,99 euros; un ahorro de 50 euros para invertir en otro material, una funda o accesorios.

HP 15s-eq1026ns - Ordenador portátil de 15.6" HD (AMD Ryzen 3 3250U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon, sin sistema operativo) blanco - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 379,99€

El HP 15s-eq1026ns es un ordenador portátil que no destaca demasiado por su diseño (minimalista, acabo en blanco, sin florituras) o potencia, pero que puede ser una buena elección para estudiantes o usuarios que vayan a hacer un uso básico: navegación web, correo electrónico, contenido multimedia en streaming, videojuegos en plataformas como Stadia o GeForce Now, etc.

Cuenta con un procesador AMD Ryzen 3 3250U (versión de bajo consumo para equipos de precio reducido) acompañado de 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno SSD PCIe NVMe M.2., siendo este uno de sus puntos fuertes.

Utiliza una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon, por lo que no es un equipo indicado para videojuegos (a no ser que sea en plataformas de streaming como las anteriormente mencionadas), tareas de diseño o edición de vídeo. La pantalla es de 15,6" con resolución HD. La batería le proporciona, según el fabricante, una autonomía que ronda las 7 a 9 horas dependiendo del uso.

