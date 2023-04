Este portátil convertible Lenovo tiene descuentazo de 130 euros: pantalla táctil y Windows 11 a precio mínimo

La IdeaPad es la gama de convertibles de Lenovo que, con distintas configuraciones, ofrece portátiles cómodos de transportar y pantalla táctil ideales para profesionales y estudiantes. Esta versión del Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7 se queda a precio mínimo con el descuento de Amazon y puede ser nuestra por 729 euros.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7 - Ordenador Portátil Convertible 14" WUXGA Táctil (Intel Core i5-1235U, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, WiFi 6, Windows 11 Home) Teclado QWERTY Español - Azul Hoy en Amazon por 729,00€

Comprar el Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7 al mejor precio

Con un precio anterior de 859 euros, esta versión del IdeaPad Flex 5 de Lenovo cae 130 euros de precio y se queda en los 729 euros actuales. El envío es gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Este IdeaPad Flex 5 Gen 7 tiene una pantalla táctil de 14 pulgadas con resolución WUXGA (1920 x 1200 px) y panel IPS que cuenta con un brillo de 300 nits. Monta el procesador Intel Core i5-1235U con la gráfica integrada Intel Iris Xe. Su memoria RAM es de 16GB y tiene un almacenamiento de 512GB.

Trae como sistema operativo instalado Windows 11 Home y dispone de carga rápida que le da una autonomía de dos horas con solo 15 minutos de carga. Su grosor es de solo 17,4 mm y tiene un peso de 1,6 Kg, lo que lo hace especialmente ligero y cómodo.

También tiene lector de tarjetas 4 en 1, dos puertos USB, uno de ellos Tipo C compatible con la tecnología Thunderbolt, una toma combinada de 3,5 mm para auriclares y teléfono y puerto HDMI.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Lenovo

En Xataka Selección | Este portátil Microsoft baja su precio más de 280 euros: chip i7 con una pantalla táctil perfecta para profesionales

En Xataka | Mejores all in one: cuál comprar y 10 ordenadores recomendados para toda la familia y profesional desde 500 euros