Este portátil Microsoft baja su precio más de 280 euros: chip i7 con una pantalla táctil perfecta para profesionales

De la amplia gama de portátiles y convertibles surface de Microsoft, hoy traemos una de sus versiones más potentes plenamente enfocada en profesionales que rinde sobradamente cuando se emplea para uso cotidiano o estudiantil. Hablamos del Microsoft Surface Laptop 5 con una de sus configuraciones más potentes que ahora obtiene una gran rebaja en Amazon y se queda a 1.599 euros.

Comprar el Microsoft Laptop 5 al mejor precio

Con el descuento de 281 euros de Amazon, este Surface Laptop 5 de Microsoft pasa de costar 1.880 euros a tener un precio actual de 1.599 euros. El envío es gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

El Microsoft Surface Laptop 5 tiene una pantalla táctil PixelSense de 13,5 pulgadas con una resolución de 2256 x 1504 px y compatible con Dolby Vision IQ. Como procesador monta el Intel Core de 12ª generación con la gráfica integrada Intel Iris Xe. Tiene 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento SSD.

Viene con Windows 11 Home instalado como sistema operativo y su batería alcanza las 18 horas de autonomía. Para su conexión inalámbrica cuenta con WiFi 6 y Bluetooth 5.1, incorporando también dos puertos USB, el Tipo C con conexión Thunderbolt, otro Surface Connect y una entrada jack de 3,5 mm. Su peso es de 2,15 Kg.

