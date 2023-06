Este podría ser el monitor barato para PC que estabas buscando: es de Samsung y no cuesta ni 120 euros en PcComponentes

Comprar un monitor para nuestro ordenador no tiene por qué salir tan caro, pues basta con escoger un modelo que nos ofrezca lo que realmente buscamos y no extras que suponen un incremento en su precio final, a los cuales no le vamos a poder sacar partido sin un dispositivo que este a la altura. Si estás en la búsqueda de uno para productividad, en PcComponentes tienes este Samsung Essential Monitor LS27C310EAUXEN con descuento por 119 euros.

Comprar Samsung Essential Monitor LS27C310EAUXEN al mejor precio

Este monitor Samsung tiene un precio de venta recomendado de 159 euros en PcComponentes, pero ahora podemos ahorrar 40 euros en su compra, pues está en oferta por 119 euros. Además, el envío es gratuito y rápido.

El Samsung Essential Monitor LS27C310EAUXEN es un monitor multitareas que ofrece un diseño sin bordes e incorpora una pantalla de 27 pulgadas con panel IPS, resolución Full HD, una frecuencia de actualización de 70 Hz, un tiempo de respuesta de 5 ms y un brillo de 250 cd/m².

Otra característica a destacar es que cuenta con una tecnología AMD FreeSync, la cual se encarga de evitar el desgarro de imagen al sincronizar las tasas de refresco del monitor con las de la tarjeta gráfica de nuestro ordenador. Asimismo, cuenta con una tecnología Flicker Free que se encarga de reducir el parpadeo de la pantalla.

Por otro lado, el soporte del monitor tiene un organizador de cables para dejar nuestro escritorio más limpio y, en el apartado de conectividad, nos encontramos con un puerto HDMI 1.4 y conexión VGA.

Samsung

