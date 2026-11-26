Hoy en día podemos encontrar muchísimos monitores para estudiar, trabajar o para disfrutar de esos momentos mientras jugamos a nuestros videojuegos favoritos. Y hay monitores que nos permiten no estar anclados al escritorio para seguir utilizándolos donde queramos. Aquí es donde entran los monitores portátiles como el LG StanbyMe 2, que ahora está de oferta en el Black Friday por 643,80 euros.
LG 27LX6TDGA - Smart Monitor StanbyMe 2 (27 pulgadas)
Un monitor con batería para utilizar en cualquier habitación
El LG StanbyMe 2 es un monitor portátil que destaca principalmente porque incorpora una peana o soporte con ruedas, lo que nos permite que podamos trasladarlo a cualquier habitación, ya sea el salón, la cocina, el dormitorio o, por qué no, el baño. Si preferimos tenerlo en un punto fijo de forma puntual, el soporte se puede extraer.
El monitor incorpora una pantalla táctil de 27 pulgadas y ofrece una resolución QHD. Lo interesante es que se trata de un monitor inteligente, por lo que podemos descargar aplicaciones como la de las plataformas de streaming para disfrutar de películas y series.
Por otro lado, no necesariamente tenemos que conectar el monitor a una toma de corriente porque incorpora una batería, la cual ofrece una autonomía teórica de hasta cuatro horas. También incorpora un sistema de audio con altavoces compatibles con Dolby Atmos.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del LG StanbyMe 2 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Vas a exprimir tanto la peana con ruedas como la posibilidad de descargar apps.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Lo vas a tener en un punto fijo de la casa, ya que para eso hay monitores que son mucho más económicos.
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Imágenes | Alejandro Alcolea, LG
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