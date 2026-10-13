Con este marco podrás poner fotos y también vídeos: es ideal para plasmar tus recuerdos y está de oferta

La forma en la que hacemos fotografías ha cambiado con el paso de los años, pero no lo ha hecho tanto la forma en la que las mostramos en casa. No obstante, eso no quiere decir que no haya alternativas como los marcos digitales, que son especialmente interesantes si queremos cambiar de fotografía cada poco tiempo.

Estos son dispositivos que llevan bastante tiempo disponibles en tiendas como Amazon, por lo que hay una gran variedad de modelos. Incluso si queremos algo barato podemos encontrar modelos como el de la marca Aeezo, que ahora mismo está de oferta en la tienda por 54,68 euros en lugar de 69,97 euros.

Marco digital de fotos y vídeos Aeezo Hoy en Amazon — 54,68 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un marco de fotos digitales compatible también con vídeos

Este marco de fotos digital destaca bastante por su diseño, ya que nos encontramos con un doble marco en colores blanco y negro. Su diseño es bastante minimalista, por lo que aparenta ser un marco tradicional y no tanto uno digital. Además, tiene un buen tamaño al contar con una pantalla táctil IPS de 10,1 pulgadas.

Dicha pantalla ofrece una resolución de 1.280 x 800 píxeles y ofrece la posibilidad de mostrar información relativa al tiempo o a la hora. También permite que podamos seleccionar las fotos que tengamos guardadas e incluso crear modos de película para reproducir diferentes imágenes y no tener siempre la misma seleccionada.

Y no hace falta que únicamente reproduzcamos imágenes, ya que este marco digital también es capaz de reproducir vídeos para que podamos verlos en bucle o a través del modo película para que no siempre se reproduzca el mismo vídeo. Además, cabe añadir que viene con 32 GB de almacenamiento interno (se puede ampliar hasta 128 GB mediante una tarjeta SD) y se pueden seleccionar las imágenes desde el móvil.

Por último, el marco de fotos digital también cuenta con función programable de encendido y apagado para elegir cuándo queremos que funcione y también viene con función para elegir si queremos colocarlo en horizontal o en vertical.

⚡ EN RESUMEN: oferta del marco de fotos digital Aeezo hoy ✅ LO MEJOR Permite reproducir fotografías y vídeos .

. Permite compartir fotos y vídeos desde el móvil y guardarlos en la memoria interna o en una SD.

y guardarlos en la memoria interna o en una SD. Se pueden programar las horas de encendido y apagado. ❌ LO PEOR No permite reproducir música. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un marco de fotos que te permita cambiar de fotografía de forma rápida y muy cómoda. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tener las fotografías en físico o si buscas un marco de fotos digital que también permita reproducir música.

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Imágenes | Aeezo

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