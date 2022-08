Este elegante y completo smartwatch de Samsung cae a precio irresistible de 155 euros en MediaMarkt

Si llevas tiempo tras el Samsung Galaxy Watch4y necesitas un precio que te ayude a decidirte, puede que se a esta. Ahora, en MediaMarkt, lo tienes por sólo 155 euros con envío gratuito recogida en tienda disponible.

Comprar el Samsung Galaxy Watch4 al mejor precio

Como de costumbre, con el precio igualado en Amazon, este reloj que tiene un precio oficial de de 299,90 euros y que MediaMarkt suele vender por 219 euros, nos sale ahora 64 euros más barato, al poder comprarlo por sólo 155 euros con envío gratuito o con recogida en tienda sin coste.

El Galaxy Watch4 es un vistoso y completo smartwacth cuyo diseño minimalista y discreto entra por el ojo gracias a sus líneas limpias.

Es un reloj ideal para el control de nuestra actividad física y cuenta con una pantalla Super AMOLED de 1,36 pulgadas de forma circular, responsable de ese aspecto clásico. Aunque se puede comprar en 40mm, la versión de la oferta es la de 44mm.

Su sistema operativo es Wear OS 3 con One UI Watch y dispone de 1,5 GB de RAM y con 16 GB de almacenamiento interno, para apss y música.

En cuanto a sensores, cuenta con acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor de luz o sensor de ritmo cardiaco, y, por supuesto, no le faltan ni el NFC, para pagos móviles, ni el GPS, para no depender del móvil cuando estemos haciendo ejercicio. También se vende en versión con conectividad LTE, aunque el modelo de la oferta no incluye este extra.

La batería de 361 mAH de este modelo ofrece autonomía para unas 40 horas según la marca y el reloj se puede cargar tanto mediante cargador magnético, como de forma inalámbrica, siendo así compatible con un buen número de cargadores de terceros.

Al incluir GPS y sensor cardiaco incorporados, no necesitaremos llevar el móvil con nosotros para hacer deporte y dispondremos de conteo de pasos y medición de distancias, análisis de nuestra composición corporal, electrocardiograma, seguimiento de nuestro sueño o de nuestra saturación de oxígeno en sangre y más. Y además, podremos bañarnos con él y practicar natación o deportes acuáticos sin miedo, ya que es resistente al agua, con resistencia a 5 ATM o 50 metros de profundidad.

