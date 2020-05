Este cupón de Aliexpress Plaza deja la Nintendo Switch Lite rebajadísima: 185 euros con envío gratis desde España

La última consola lanzada por Nintendo se queda genial de precio usando el cupón MAYO20 en Aliexpress Plaza, una oportunidad para hacerse con este ligero y portátil modelo a uno de los precios más bajos vistos desde España: 185 euros.

Comprar Nintendo Switch Lite al mejor precio

Su precio oficial es de 219 euros, aunque de vez en cuando la vemos por 199 euros. Si queremos ahorrar algo más de dinero, en Aliexpress Plaza con MAYO20 restaremos 20 euros al precio marcado, quedando en 185 euros, 35 euros menos que en otras tiendas. Como viene sin juegos, con lo que nos ahorramos, podemos comprarnos el título que más nos interese. Con envío gratis y rápido desde España, dos años de garantía y factura.

Tras el registro e inicio de sesión, meteremos el producto en la caja y será en la pantalla de pago donde meteremos el cupón. Aquí os dejamos un pantallazo por si tenéis dudas.

Así como con las consolas de Microsoft y Sony se esperan nuevos lanzamientos a finales de año, no sucede lo mismo con la firma nipona, que tiene en la Nintendo Switch Lite su último lanzamiento. Este modelo lite presenta algunas diferencias respecto al modelo estándar: es más pequeña, sus Joy-Con no son separables y no dispone del modo TV. Entre sus bazas, el atractivo catálogo de juegos de Nintendo, como los Zelda, MArio o el Animal Crossing.

