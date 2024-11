Esta es la lista de deseos de los editores de Xataka para el Black Friday 2024

La campaña del Black Friday ya ha dado comienzo en prácticamente todas las tiendas de nuestro país, y como cada año, mucha gente se prepara para hacer las compras navideñas. No obstante, esta época no solo sirve para estar preparados para las fiestas, ya que también nos permiten ahorrarnos una buena cantidad de dinero a los que queremos darnos algún que otro capricho, o al comprar algo que necesitamos en nuestro día a día.

En otras ocasiones, desde Xataka ya os hemos contado como la mayoría de editores suelen tener prevista alguna compra para fechas como estas. Por eso, a continuación os vamos a hablar de algunos de los gadgets que los editores de Xataka tienen en el radar por si los encuentran con algún tipo de descuento durante el Black Friday.

Pixel 9 Pro

La recomendación de Carlos Castillo

Al contrario de años anteriores, este 2024 no le estoy siguiendo la pista a demasiados productos por si bajan de precio en el Black Friday. Concretamente, sólo estoy pendiente de una rebaja importante en los Pixel 9 o Pixel 9 Pro (no la versión XL, que me resulta demasiado grande). Desde que saliese a la venta, uso un Pixel 7 y lo cierto es que estoy encantado con él. Pero el nuevo diseño de la última hornada de Google y las novedades de esta generación me están tentando. Así que si reciben una buena oferta, tanto el Pixel 9 como el modelo Pro (el que tenga mejor relación calidad precio, dependiendo de la rebaja) pueden acabar viniéndose a casa. En Amazon ahora tiene un precio de 999,00 euros.

Google Pixel 9 Pro - Smartphone Android Desbloqueado con Gemini, Sistema de cámara Trasera Triple, batería con una autonomía de 24 Horas y Pantalla Super Actua de 6,3" - Porcelana, 128GB Hoy en Amazon — 999,00 € PcComponentes — 1.371,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

SAMSUNG LS27DG602SUXEN

La recomendación de Juan Lorente

Tengo un viejo monitor 1440p que ya va tocando jubilar y hoy por hoy apostaría por uno OLED. El que tengo en el radar es el OLED G6 de Samsung: tiene 27 pulgadas, misma resolución y una frecuencia altísima de 360 Hz. Para mi tiene todo lo que necesito, y si se queda a buen precio en el BF me voy a lanzar a por él. En El Corte Inglés ahora mismo cuesta 649,00 euros.

XGIMI MoGo 2 Pro

La recomendación de Iván Linares

Llevo bastante tiempo buscando un proyector para llevármelo durante mis ejercicios dirigidos, y le tengo echado el ojo a los Xgimi. He visto varios en funcionamiento y creo que ofrecen muy buena relación calidad/precio. Y el Xgimi MoGo 2 Pro es uno de los que mejor encajan en mis necesidades: Android TV, resolución 1080p, enfoque automático y un sonido más que decente para el tamaño. Si pegase una buena rebaja en el Black Friday lo mismo me dejo llevar por el impulso. En Amazon ahora mismo cuesta 369,00 euros.

XGIMI MoGo 2 Pro 1080P Mini Proyector Portátil, WiFi y Bluetooth, Android TV 11.0, 400 Lúmenes ISO, Altavoces 2X8W, Soporta 4K, Enfoque Automático, Evitación de Objetos y Adaptación de Pantalla Hoy en Amazon — 369,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Dell G3223Q

La recomendación de Alejandro Alcolea

Llevo 10 años con el mismo monitor: un 27 pulgadas que no es gaming, no tiene VESA, es 1440p y a 60 Hz. Para trabajar es adecuado, pero para jugar hace tiempo que se me quedó muy pequeño. Buscando uno con HDMI 2.1 para conectar una consola nueva o una de las NVIDIA de última generación, encontré el Dell G3223Q. Son 32", resolución 4K y 144 Hz. No tiene G-Sync, pero sí FreeSync y ese ansiado HDMI 2.1. Lo tengo en la cesta desde hace meses y este Black Friday es lo único que me interesa. Ahora mismo en Amazon cuesta 529,99 euros.

Shargeek Storm 2

La recomendación de Eva Rodríguez

Una power bank nunca viene mal y de hecho ya tengo un par, alguna de ellas de publicidad incluso, pero esta es otra historia. Para empezar, porque es una bestia de 25600 mAh y 100 W que me da para mucho más que cargar el móvil o la tableta: nunca sabes cuándo el portátil va a necesitar un chute de energía y no tienes enchufe. Me ha pasado alguna que otra vez y no quiero quiero que vuelva a repetirse, que es mi forma de ganarme la vida. Y luego, por qué no decirlo: tiene una atractiva carcasa transparente de lo más chula, me parece muy diferente. No es barata, pero si se pone a tiro con una buena rebaja creo que me daré el capricho. En Amazon ahora mismo cuesta 149,00 euros.

Shargeek Storm 2, banco de energía para portátil de 100 W, cargador portátil de 25600 mAh, primer banco de energía transparente del mundo con pantalla IPS, Samsung Galaxy, MacBook y más PVP en Amazon — 149,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Echo Show 8

La recomendación de Fran León

Suelo trabajar viendo series, películas o programas de televisión y estoy buscando desde hace tiempo una pantalla inteligente. El Echo Show 8 es la que tenía en mente desde que se la vi a un amigo en la cocina. Así que, ahora, que está rebajada en el Black Friday, he decidido cogerla para ponerla junto al ordenador y que me ocupe poco espacio, para así ver mis apps de streaming favoritas. Además, la cogeré para darle un doble uso: poder controlar algunas de las bombillas y dispositivos inteligentes con Alexa que tengo en casa. Ahora en Amazon cuesta 103,31 euros.

Xiaomi 14T

La recomendación de Alberto García

Llevaba unos meses buscando un buen móvil con un presupuesto de aproximadamente 500 euros, y aunque en cierto momento quería decantarme ante un plegable tipo flip, finalmente he acabado cayendo ante la nueva oferta (y la más grande desde su lanzamiento) que tiene el Xiaomi 14T.Vengo de utilizar durante años el Xiaomi 11T, un móvil que me ha gustado mucho (de hecho, diría que de todos los que he tenido de gama media-alta es el que más me ha gustado). Esta nueva generación (14T) me ha interesado por muchas razones, pero sobre todo por el apartado fotográfico firmado por Leica y por su pantalla ultrabrillante con brillo de hasta 4.000 nits. En Amazon ahora se puede conseguir por 482,88 euros.

Anker 555 USB-C Hub

La recomendación de Enrique Pérez

Me he comprado un nuevo MacBook y viene sin USB-A y sin Ethernet. Es lo que hay, pero voy a necesitar sí o sí un adaptador para poder conectar algún disco duro. Este accesorio de Anker es compacto y me ofrece suficientes conexiones en un mismo lugar. Además con una velocidad de transferencia algo decente de 10 Gbps. Ahora se puede conseguir en Amazon por 31,34 euros.

Anker 555 USB-C Hub (8 en 1) PowerExpand Adapter, 100W Power Delivery, 4K 60Hz HDMI, 10Gbps USB-C & 2 puertos USB-A,puerto Ethernet, lector de tarjetas memoria microSD&SD, para MacBook Pro y más Hoy en Amazon — 31,34 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nanoleaf - Espejo de pantalla 4D

La recomendación de Fran San Nicolás

A pesar de que siempre me ha llamado la atención la función Ambilight de los televisores Philips, nunca he acabado decantándome por un modelo de la marca. Sin embargo, la sensación de inmersión que ofrecen me parece realmente espectacular, y desde que lo vi en casa de un amigo he querido replicarla de alguna manera. Y lo mejor que he encontrado ha sido este screen mirror de Nanoleaf, que al colocarlo justo debajo de la pantalla es capaz de replicar el efecto mediante sus tiras de luz. Sin duda, va a ser mi pecado de este Black Friday. Ahora en Amazon tiene un precio de 70,99 euros.

Nanoleaf - Espejo de pantalla 4D + kit de tira de luz para TV/TV/pantallas de hasta 65 pulgadas (165 cm) - Tira LED RGBW inteligente + cámara, hilo y WiFi, funciona con Alexa Google Apple Hoy en Amazon — 70,99 € PcComponentes — 87,67 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

