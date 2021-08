El equipo de gaming y streaming de Mario Arroyo (Xataka Video): periféricos, iluminación, accesorios y más

Mario Arroyo es uno de los rostros más reconocibles de Xataka: trabaja en Xataka Vídeo, es habitual en nuestras presentaciones en directo y en Elstream, nuestro canal de Switch. Charlamos con el albaceteño, un auténtico fan de la estética y de los videojuegos – de hecho comparte podcast con el también compañero de Xataka Vídeo Samuel Oliver: Out of Coins –, sobre su equipo de gaming y streaming y el por qué de sus elecciones.

Un gamer empedernido: antes PC, ahora Xbox, PS5 y Switch

Hace un lustro ahorró lo suficiente para comprar un potente PC de sobremesa para juego y edición de vídeo: "Invertí aproximadamente unos 1.000 euros en él y pude crear un equipo bastante estable con una tarjeta gráfica GTX 770 de Nvidia, un procesador Intel i7 de 4ª generación (estamos hablando del año 2016), y un SSD de la marca Kingston para dar un extra de potencia a la velocidad de procesamiento de datos del propio ordenador."

"A día de hoy, lo utilizo como equipo secundario para un uso convencional de navegación por Internet, edición de fotos y como centro multimedia para ver películas o series. En algunas ocasiones me doy el capricho de jugar a algún videojuego multijugador, que no requiera unos recursos muy excesivos como puede ser Valorant, con una configuración media de gráficos."

Sin embargo, ya os advertíamos en la intro que era un jugón. Entonces, ¿en qué plataforma juega? En todas, ya que tiene Nintendo Switch, Xbox One y una PlayStation 5, siendo esta última su favorita. Los motivos: "Aparte de por ser una de las últimas plataformas en llegar al mercado, y por algunos de sus juegos exclusivos, el motivo del por qué la adquirí primero, es porque la mayoría de los amigos con los que suelo jugar a juegos multijugador la tienen."

"Creo que Sony ha hecho muy buen trabajo con esta PlayStation 5, y aunque actualmente, el catálogo de videojuegos es un poco escaso, creo que a nivel de hardware es un dispositivo que puede dar muchas alegrías a sus jugadores en los próximos años. Ya no solo por la experiencia diferente que te puede transmitir el Dualsense, sino también por la calidad gráfica que pueden desarrollar los videojuegos."

Además su familia de consolas seguirá creciendo: "En unos meses, me gustaría ampliar mi zona de juego con una Xbox Series X, para tener el catálogo de consolas de nueva generación al completo, y tener un centro de entretenimiento en el que poder disfrutar de todos los videojuegos posibles, independientemente de la plataforma en la que se juegue."

Juegos y géneros favoritos

Nuestros géneros y títulos favoritos determinan no solo algunas de nuestras elecciones para periféricos como monitor o teclado, sino que también pueden ser decisivos a la hora de elegir consola.

"Mi género favorito desde siempre es el de acción, aventuras y disparos en primera o tercera persona, aunque siempre intento sacar tiempo para disfrutar de otros títulos de mundo abierto, o hasta incluso del género de conducción."

En estos momentos está "disfrutando de juegos en solitario que se me han ido quedando en el tintero a lo largo de los años. Estoy aprovechando servicios de suscripción como el Xbox Game Pass de mi Xbox One, o PlayStation Now, para poder completar algunas campañas de distintos títulos como 'Wolfenstein', 'Mass Effect' o la saga 'Uncharted'."

El título que más ha jugado en los últimos meses es Forza Horizon 4: "me gusta perderme para completar la gran cantidad de pruebas, carreras y eventos que hay en su mundo abierto."

Un monitor cuidadosamente elegido para trabajo y PS5

A lo largo de este artículo iremos profundizando en los dispositivos de Mario, pero este merece un apartado propio por el tiempo que destinó a la hora de elegirlo y su función. Se trata de un LG 27UL850 (398 euros), que como Arroyo explica " Cuenta con un panel con tecnología IPS de 27 pulgadas, con una resolución 4K, y además tiene soporte para HDR."

"Cuando estaba buscando un monitor, quería que éste cubriera varias necesidades. Buscaba una pantalla que me permitiera utilizar un PC para trabajar, pero que además ofreciera una gran calidad de imagen para disfrutar de series, películas, y como no, videojuegos. "

Después de varios días de búsqueda, se decantó este modelo de LG, porque "pienso que tiene unas especificaciones suficientes como para convertirlo en uno de los monitores más versátiles del mercado."

Para Mario ha sido una compra maestra: "El tipo de panel que tiene este monitor me permite jugar en 4K con la nueva generación de consolas, y su soporte HDR ayuda a mejorar la calidad de imagen de las series y películas que puedo disfrutar en las distintas plataformas de contenido audiovisual. Lo tengo un año, y lo estoy disfrutando muchísimo."

Unos periféricos muy personales

El setup gaming de Mario entra por los ojos y parte de culpa la tienen sus periféricos, a destacar su teclado mecánico NewSkill Suiko Ivory (69 euros) y un ratón Razer Atheris Stormtrooper Edition (55 euros).

Una de las características para elegir su teclado tiene más que ver con lo estético que con lo funcional:

"una pequeña manía que tengo a la hora de elegir componentes, periféricos o cualquier dispositivo tecnológico: me gusta que su color sea blanco. Newskill fue de las primeras marcas en traer a España, un teclado mecánico con la configuración de sus teclas en español, y que además fuese de color blanco (ya que lo más frecuente es encontrar teclados negros). "

Pero no la única: "Como actualmente no suelo utilizar el ordenador para jugar a videojuegos de forma habitual, prefería un teclado mecánico que no fuese muy caro, que me sirviera para todo tipo de usos, y que además me gustase estéticamente. El Newskill Suiko Ivory cumplía todos estos requisitos y por ello lo elegí."

Como buen amante de Star Wars "no pude resistirme a adquirir la edición limitada de Star Wars que Razer lanzó de algunos de sus periféricos, como es en este caso el ratón Razer Atheris", un modelo inalámbrico cuyo frontal viene serigrafiado con el casco de un Stormtrooper.

"No lo recomendaría para jugar a videojuegos debido a su tamaño, que es más pequeño de lo habitual y puede resultar incómodo para largas sesiones de juego. A pesar de ello, cumple bien con su cometido, y para el uso que le doy actualmente a mi ordenador, es más que suficiente."

Razer Atheris Stormtrooper Edition - Ratón ergonómico de dos manos para juegos, uso diario, 350 horas de autonomía, 7.200 dpi, sensor óptico, 2.4 GHz, tecnología de frecuencia adaptativa Hoy en Amazon por 55,37€

Tras teclado y ratón, es inevitable fijarse en lo que hay detrás: su alfombrilla, precisamente una de sus compras más recientes.

"Es el modelo XL de The Mandalorian de Grupo Erik (19,99 euros). Sinceramente, la compré única y exclusivamente por su diseño. Me encanta la serie de The Mandalorian, y la encontré de casualidad navegando por Amazon. Me gustó mucho el arte que tiene, y pensé que podía quedar bien con el resto del setup. Para ser una alfombrilla de 20 euros, quedé sorprendido por la calidad de sus materiales, resultando cómoda para un uso diario, y ofreciendo un deslizamiento correcto del ratón."

Además de jugar, hace streaming

Complementaria al gaming, su otra pasión es el streaming jugando a videojuegos a través de su canal de Twitch, una tarea que desempeña a través del servicio de streaming que integra PlayStation 5, aunque "en el futuro me gustaría actualizar mi PC para tener mucha más libertad a la hora de crear este contenido con otro tipo de software."

Hay algunos componentes esenciales para empezar en el mundo del streaming: "Un micrófono para mejorar la calidad del audio y un foco para mejorar la calidad de vídeo. Como estoy empezando en este mundillo, tampoco quería invertir muchísimo dinero en estos dos dispositivos. Quería algo solvente, que me diera una buena calidad por un precio ajustado."

Tras una ardua labor de investigación, se decantó por el micrófono de condensador USB Auna MIC-900S (79 euros):

"Me parecía una de las mejores opciones para el uso que yo le iba a dar, porque además de poderlo conectar al PC para utilizarlo como micrófono principal, también tengo la opción de utilizarlo con la PlayStation 5 para mejorar la calidad de mi voz en las retransmisiones, sin necesidad de utilizar una tarjeta de sonido externa o una interfaz de audio."

Auna HK-Mic-900-B - Micrófono para estudio de condensador, conector USB, color negro Hoy en Amazon por 79,99€

Para mejorar la iluminación apostó por una opción muy económica: "un pack de dos focos pequeños de la marca Neewer (41 euros). Tienen una configuración de luz y temperatura regulables, distintos niveles de intensidad de luz y además cuentan con un tamaño muy comedido para poder instalarlos justo detrás de mi pantalla, sin que ocupen mucho espacio. Por precio, calidad y practicidad, pienso que son la mejor opción para tener una iluminación decente en cualquier estancia sin necesidad de invertir mucho dinero."

Neewer 2-Pack Luz LED Video 5600K Regulable con Soporte Trípode Ajustable/Filtros de Color para Tablero de Mesa/Angulo Bajo,Iluminación LED Colorida,Retrato Producto Fotografía Video Youtube Hoy en Amazon por 41,85€

Remata su trío de imprescindibles para streaming su "webcam", que en realidad es una vieja reflex, que también usa para videollamadas y para cubrir las presentaciones en directo que hacemos en el canal de Xataka: "En su día adquirí una Canon EOS 250D (585 euros) para iniciarme en el mundo de la fotografía y uno de los requisitos que buscaba es que también fuera capaz de grabar vídeo. Da una calidad excelente como webcam y estoy muy contento con ella."

EOS 250D - Cámara digital (24, 1 megapíxeles, pantalla de 7,7 cm (3"), Vari-Angle Display, sensor APS-C, 4K, Full HD, DIGIC 8, WLAN, Bluetooth), incluye objetivo EF-S 18-55mm f/3.5-5,6 III, Negro PVP en El Corte Inglés 585€ Hoy en Amazon por 630,99€

¿Ampliará próximamente su equipo para streaming? "Estoy tomándome mi afición por el streaming como un hobbie. Cuento con un canal de Twitch en el que intento ser más o menos constante, generando contenido de gameplays y videojuegos cuando mis horas libres me lo permiten. Por tanto, como me lo estoy tomando como un pasatiempo, no he querido realizar una gran inversión de dinero y de material en él."

"Ahora mismo cuento con todo lo que necesito para hacer streaming, pero en el futuro me gustaría actualizar mi ordenador con mejores componentes, para poder hacer otro tipo de contenido, como podcasts en directo. Por el momento, había pensado en un mejor procesador, gráfica y sobre todo en una capturadora de vídeo interna que me permita emitir la señal de cualquiera de mis videoconsolas."

Tiene claro que su futura capturadora de vídeo será la ElGato 4K60 Pro (249 euros): "Es cierto que es un dispositivo caro, pero si quieres dedicarte en serio al mundo de la creación de contenido relacionada con videojuegos, pienso que es una inversión que hay que hacer antes o después. A cambio, puedes capturar con una resolución de 4K el contenido de cualquier dispositivo, o videoconsola en este caso, para poder hacer vídeos o streaming sin mucho problema"

Su sistema de iluminación gamer (y profesional doméstico)

La iluminación aporta un extra de ambientación en gaming y además ayuda a concentrarse en lo que hay en la pantalla, pero para alguien que se dedica al vídeo y en estos meses de confinamiento y teletrabajo, la iluminación se ha tornado en un factor fundamental para su desempeño:

"Mi zona de juego y de trabajo está iluminada en su mayoría por luces y bombillas del ecosistema de iluminación inteligente Philips Hue. Debido a la Pandemia, el equipo de vídeo de Xataka ha tenido que trabajar desde casa, y por tanto, hemos producido todos los vídeos desde nuestras habitaciones. En mi caso, en varias ocasiones, he utilizado algunos accesorios de Philips Hue para la iluminación de apoyo de diferentes vídeos de Xataka. Han sido de gran ayuda, sobretodo para grabar planos detalle de teléfonos móviles"

Las eligió porque "A pesar de ser una de las opciones más caras del mercado, me parece también una de las más variadas, completas y con un funcionamiento muy estable, gracias a su protocolo Zigbee."

Su sistema de iluminación está compuesto por "bombillas Hue White and Color Ambiante (63 euros) con opción de cambiar su intensidad, temperatura y color y un Philips Hue Go (63 euros) para crear distintos ambientes de iluminación en la habitación."

De esta familia de dispositivos conectados destaca: "su funcionamiento me parece comodísimo, porque además de poder controlarlas con la aplicación de Philips, son compatibles con HomeKit y puedo dar distintas órdenes a Siri para que cambie el estado de las bombillas en todo momento."

Philips Hue – Lámpara inteligente, Hue Go, Lámpara de Mesa LED Inteligente, Luz Blanca y de Colores, Compatible con Alexa y Google Home, Color Blanco Hoy en Amazon por 63,26€ PVP en MediaMarkt 79€

Accesorios imprescindibles para jugar

Como jugador multiplataforma, Mario también cuenta con una serie de accesorios que cataloga como imprescindibles para cada una de ella.

Para su Switch, el mando Pro: "yo, al igual que muchos usuarios, experimenté el fatídico problema del Joy-Con Drift, mediante el cual, el joystick de uno, o de los dos Joy-Con, comenzaba a fallar y a realizar movimientos aleatorios sin necesidad de que lo pulsaras."

Solo tenía dos opciones: "volver a comprar un par de Joy-Cons de Nintendo, o decantarme por el Mando Pro, un accesorio que siempre había querido probar. Pienso que es un dispositivo indispensable si tienes una Nintendo Switch en casa."

"Además de ser un mando muy adecuado para jugar a títulos de Nintendo Switch donde la acción está servida en todo momento, como por ejemplo 'Super Smash Bros Ultimate', pienso que tiene una ergonomía muy superior, si lo comparamos con la jugabilidad que pueden ofrecer los Joy-Con."

Para PS5 su accesorio esencial es una base de carga para el DualSense, en su caso la oficial (29,90 euros):

"Es totalmente imprescindible. Es un dispositivo perfecto para poder recargar la batería del mando una vez que terminamos nuestra sesión de juego. De esta forma, siempre nos aseguramos de que nuestro DualSense tiene batería cuando lo queramos utilizar."

Eligió esta base concretamente porque: "Una de las cosas que me gustó de este accesorio es su diseño. Además de contar con un tamaño muy discreto, viene perfecto si quieres tener el mando recogido y expuesto en el setup."

También cuenta con los Pulse 3D de Sony (95,90 euros), ¿por qué estos auriculares gaming y no otros?: "No me parece que sean los mejores del mercado en cuanto a comodidad o calidad de sonido, pero sí quiero señalar que son unos auriculares muy capaces para aprovechar la tecnología de audio 3D que tienen algunos juegos de PlayStation 5."

"Esto, sumado a la compatibilidad que tienen con la consola, a la hora de poder controlar el volumen del juego y del chat de voz de forma separada, o a la hora de poder silenciar el micrófono, hacen que se convirtiesen en mi opción a la hora de comprar unos nuevos auriculares."

Es de los pocos en haber probado la Nintendo Switch OLED, ¿futura compra?

Teniendo en cuenta que es un jugón y que es de los pocos privilegiados que ha tenido la suerte de probar la Nintendo Switch OLED (349 euros), ¿jubilará a su vieja Switch por esta nueva versión?

"Pienso que no cuenta con las mejoras suficientes como para ir corriendo a comprarla, y más teniendo en cuenta que ya tengo una en mi poder. La mía es el primer modelo que se puso a la venta y de momento todo funciona correctamente, a excepción del problema que comentaba anteriormente del Joy-Con Drift."

Pero la recomienda: La nueva pantalla OLED otorga un extra de calidad en la imagen, si nos fijamos en los colores y en el contraste del panel, pero por lo demás, mantiene muchas de las especificaciones de la Switch tradicional. Si es tu primera Switch, el modelo OLED sí merece la pena. En cambio, si ya cuentas con una consola de Nintendo en casa, quizá el salto al OLED no merezca tanto la pena..."

Consola - Nintendo Switch OLED, 7", Joy-Con, 64 GB, Azul y Rojo Neón PVP en MediaMarkt 349€

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.