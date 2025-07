El dron más vendido en Amazon es de DJI y no hace falta tener una cuenta Prime para aprovechar su oferta

Aunque no solemos encontrar demasiadas ofertas en el Prime Day, de vez en cuando también vemos buenos precios en los drones. Técnicamente no es una oferta del Prime Day, pero con motivo de la campaña Amazon ha lanzado un buen descuento en el DJI Mini 4K, el dron más vendido de la tienda que se queda por 225 euros. Esto significa que cualquier persona puede acceder a la oferta, independientemente de si se cuenta con un usuario de Amazon Prime o no.

Un dron que ha bajado de precio durante el Prime Day

El DJI Mini 4K es un dron bastante interesante porque es muy completo y ahora mismo tiene un buen precio. Tiene un peso ultraligero de tan sólo 249 gramos y cabe en la palma de la mano. Y como su nombre bien indica, es capaz de grabar vídeo con una resolución 4K gracias a su cámara que, entre otras cosas, dispone de un estabilizador de tres ejes.

También ofrece una resistencia al viento de 38 km/h y permite regresar al punto de origen con tan sólo pulsar un botón. Dispone de GPS, a través de la app podemos ver un completo manual para aprender a utilizarlo y ofrece la posibilidad de transmitir vídeo en HD con un máximo de 10 kilómetros.

Por otro lado, cabe mencionar dos cosas: la primera, es que incluye una única batería que ofrece una autonomía de hasta 31 minutos. Lo segundo, es que a la hora de comprar uno de estos drones siempre debemos tener en cuenta la normativa de la ciudad o país donde queramos utilizarlo.

