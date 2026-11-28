El Black Friday ya ha pasado, pero todavía quedan algunas ofertas disponibles que podemos aprovechar. Donde hay más es en el terreno de las plataformas de streaming y ahí, si te gusta el fútbol, tienes dos vías para elegir muy diferentes. Tanto Movistar Plus como DAZN tienen activas promos muy diferentes, pero con las que vamos a poder ver muchos partidos diferentes. Te contamos más sobre ellas.

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Movistar Plus: dos meses por muy poco

Empezamos por Movistar Plus, que es la que ofrece la promo más económica: podemos hacernos con dos meses de este servicio por solo 2 euros. Además, podemos suscribirnos, seamos del operador que seamos y no tiene ningún tipo de permanencia, así que podemos darnos de baja cuando terminen los dos meses si no queremos seguir. Como extra, es una plataforma que permite compartir la cuenta con un amigo o familiar sin problemas.

Turno del fútbol. M+ emite un partido de LaLiga cada jornada, como por ejemplo el próximo Real Sociedad-Real Madrid del próximo 2 de diciembre. Además, también podremos ver un encuentro de cada jornada de la Champions League, donde hay auténticos partidazos como el Barcelona-Manchester City del próximo 8 de diciembre. También LaLiga Hypermotion al completo, así como un partido de cada jornada de la Premier League o de la Serie A, entre otros.

Como extra, cabe destacar que Movistar Plus cuenta con una ventaja importante frente a DAZN: es una plataforma que cuenta además con cine, series y documentales. Por ejemplo, en unos días llega 'El Ser Querido' y la plataforma ya ha anunciado que tendrá, en exclusiva, 'La Bola Negra'.

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DAZN rebaja un 50 % por primera vez su Plan Fútbol

Turno de DAZN, plataforma que, por primera vez en su historia, ha rebajado al 50 % todos sus planes anuales. De esa forma, su Plan Fútbol se queda en un pago único de 109,99 euros, un descuentazo frente a los 219,99 euros que cuesta habitualmente. No tiene permanencia tampoco, por lo que cuando pasen esos meses podremos darnos de baja (aunque con un preaviso de 30 días).

Obviamente, la oferta de DAZN es muy diferente a la de Movistar, puesto que en este caso es un año entero de la plataforma frente a los dos meses de su competencia. También es diferente el fútbol que ofrece este plan, empezando por cinco partidos de LaLiga en 35 de las 38 jornadas de la competición. Ahí se incluye el próximo Barcelona-Atlético de Madrid del próximo 2 de diciembre.

Esta plataforma también da LaLiga Hypermotion completa, pero también la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Eredivisie, la Liga Portugal o la Serie A. Además, también emite todos los encuentros de la UEFA Nations League, una de las competiciones de selecciones más importantes.

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Imágenes | DAZN, Movistar

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