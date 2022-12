Dónde comprar la PS5 más barata esta Navidad: MediaMarkt, El Corte Inglés, Carrefour o Fnac tienen la consola de Sony

A Sony le ha costado lo suyo, pero tras la pandemia y aprovechando sus últimos lanzamientos exclusivos, el stock de la PlayStation 5 se está normalizando con más disponibilidad. Muchas tiendas han aprovechado la inminente Navidad para lanzar interesantes ofertas con packs y otros accesorios incluidos.

Dónde comprar la PlayStation 5 más barata

Sea de donde sea, el caso es que nos estaremos haciendo con la consola más buscada de la nueva generación, con la que Sony ofrece unas potentes CPU y GPU, además de compatibilidad con la tecnología de ray tracing y cargas rápidas con la unidad SSD. Además, si el televisor cuenta con puertos HDMI 2.1, podremos disfrutar de los mejores gráficos en 4K a 120 FPS y con tecnología HDR.

PS5 en Amazon

Amazon por fin ya tiene stock al precio original de esta consola. Está disponible por 549,99 euros, que es prácticamente su precio recomendado al público. Eso sí, solo se puede reservar a través del sistema de invitación de Amazon, por lo que debemos apuntarnos para que la plataforma nos conteste en un plazo de 72 horas. Eso significa que no hay una fecha de entrega y que existe una lista en la que los usuarios con Amazon Prime tendrán preferencia sobre el resto.

Si por algún motivo sale a 868 euros, busca el apartado "Nuevo & segunda mano desde" y aparecerá la primera opción con el precio de 549,99 euros.

PS5 en MediaMarkt

La web de MediaMarkt, en lugar de lanzar solo la consola, dispone de un pack bastante completo y a un precio muy tentador. Dicho pack incluye el último título lanzado de la saga God Of War, donde continúan las aventuras de Kratos y su joven hijo Atreus para descubrir más sobre la mitología nórdica, con un nivel gráfico espectacular.

En la misma línea va el juego cuyo protagonistas siguen siendo Ellie y Joel, que incluye la historia completa de la primera edición y el capítulo previo. Todo ello a un precio de 679 euros, aunque la entrega sería a partir del 3 de febrero.

Consola - Sony PS5 Stand C, 825GB, 4K HDR, Blanco + Juego God Of War: Ragnarok + Juego The Last Of Us: Parte 1 PVP en MediaMarkt 679€

PS5 en El Corte Inglés

El Corte Inglés cuenta con diferentes ofertas de la PS5, como es el caso de este pack con el The last of Us Part I, el God of War Ragnarök Edición Estandar y una tarjeta de regalo valorada en 20 euros para gastar en la PlayStation Store. Este pack nos cuesta 699,90 euros, que llegaría antes del 31 de enero.

Consola PS5 + GOW (DLC)+ The Last Of Us Part I + PlayStation Live Card 20€ PVP en El Corte Inglés 699,90€

Pero es que también dispone del mismo pack que MediaMarkt, con el God Of War: Ragnarök y también The Last Of Us: Parte 1. Todo ello, junto con la PS5 de 825 GB, se queda a un precio de 689,90 euros y llegaría antes del 15 de febrero.

Consola PS5 + The last of Us Part I + God of War Ragnarok Edición Estandar PVP en El Corte Inglés 689,90€

PS5 en Fnac

En Fnac cuentan con el mismo pack de El Corte Inglés, aunque con un precio más alto y todavía en preventa. Es decir, tenemos el The last of Us Part I, el God of War Ragnarök Edición Estandar y una tarjeta de regalo valorada en 20 euros para gastar en la PlayStation Store por 714,99 euros. La entrega se haría a partir del 12 de enero.

Consola PS5 + God of war Ragnarök + The last of us + Tarjeta 20€ PSN PVP en Fnac 714,99€

PS5 en Carrefour

Si nos vamos a Carrefour, otra tienda muy activa en la venta de esta consola, encontramos el pack más completo de todos, pero también el más caro. A la PS5 con 825 GB, le acompaña el The Last Of Us: Parte 1, el God of War Ragnarök en digital, el FIFA 23 también en digital y un segundo mando DualSense. Todo este pack cuesta ahora mismo 823,95 euros, con la buena noticia de que se puede recibir a partir del 24 de diciembre.

Playstation 5 Estándar 825GB con God Of War Ragnarok (Digital) + 2º Mando Dualsense blanco con FIFA 23 (Digital) + The Last of Us Parte I PVP en Carrefour 823,95€

Más ofertas

