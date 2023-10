Dónde comprar Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5 al mejor precio. El Corte Inglés, Amazon, MediaMarkt y más tiendas

La locura que se está viviendo en la industria de los videojuegos durante este mes de octubre es espectacular. Va a ser recordado por lanzamientos tan importantes como Mario Bros. Wonder, Forza Motorsport, Lords of the Fallen o Alan Wake 2. Pero es que, además, Sony ha lanzado Marvel’s Spider-Man 2, el nuevo juego exclusivo de PS5. Aquí te vamos a mostrar dónde conseguirlo al mejor precio.

Dónde comprar Marvel’s Spider-Man 2 para PlayStation 5 al mejor precio

Vamos a disfrutar de la nueva entrega de El Hombre Araña en la PlayStation 5, con la que Sony ofrece unas potentes CPU y GPU, además de compatibilidad con la tecnología de ray tracing y cargas rápidas con la unidad SSD. Además, si el televisor cuenta con puertos HDMI 2.1, podremos disfrutar de los mejores gráficos en 4K a 120 FPS y con tecnología HDR.

Marvel’s Spider-Man 2 para PS5 en Amazon

En el repaso de todas las tiendas que disponen de este videojuego, comenzamos por Amazon, donde desgraciadamente ya no está la promoción de preventa en la que contaba con 20 euros de descuento. No obstante, ahora se puede conseguir por 74,90 euros, un poco por debajo de su precio oficial.

Marvel's Spiderman 2 para PS5, Videojuego Original de Playstation Sony Interactive, Configurable en Español, Inglés y Portugués Hoy en Amazon — 74,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Marvel’s Spider-Man 2 para PS5 en MediaMarkt

La web de MediaMarkt, también muy activa en este ámbito, cuenta con el Marvel’s Spider-Man 2 en formato físico por 79,99 euros, siendo ligeramente más caro que en Amazon.

PS5 Marvel's Spiderman 2 PVP en Mediamarkt — 79,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Marvel’s Spider-Man 2 para PS5 en El Corte Inglés

El Corte Inglés, que no se prolifera mucho en lanzar ofertas de consolas o videojuegos, también cuenta con la segunda edición de Spider-Man 2 por 79,90 euros, básicamente por su PVP.

Marvel’s Spider-Man 2 para PS5 en PcComponentes

PcComponentes sí que tiene una relación más estrecha con packs y juegos en oferta de PS5. Al igual que Amazon, también tiene este juego ligeramente rebajado por 74,99 euros, un poco más barato que su precio de salida.

Marvel's Spider-Man 2 PS5 PVP en PcComponentes ES — 74,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Marvel’s Spider-Man 2 para PS5 en Carrefour

Carrefour, que suele contar con muchos packs en oferta de PlayStation 5, ahora tiene este juego de manera individual por 74,90 euros, igualando el precio de Amazon.

Marvel's Spider-Man 2 para PS5 PVP en Carrefour — 74,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Marvel’s Spider-Man 2 para PS5 en Fnac

Fnac, por su parte, a pesar de tenerlo al PVP, cuenta con una oferta interesante para los socios de esta tienda. Y es que usando el carnet de socio en la compra de cada juego, se obtiene un 5% de descuento directo en el carrito, quedándose en este caso por 75,99 euros. No obstante, si no eres socio, saldrá por 79,99 euros.

Marvel's Spider-Man 2 PS5 PVP en Fnac — 79,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Por lo tanto, las dos tiendas donde se puede conseguir más barato son Amazon y Carrefour. No obstante, si eres usuario de Amazon Prime, el envío será de tan solo 1 día.

