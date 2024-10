Después de todo un verano sin ir al gimnasio, toca ponerse en forma. Eso sí, lo voy a hacer con esta Nintendo Switch

No me gusta especialmente entrenar en el gimnasio. Lo he intentado muchas veces y al final, tras pocos meses, acabo desistiendo. Por esta misma razón, hace aproximadamente medio año decidí hacerlo en casa, y aunque no es un camino de rosas, lo cierto es que hay muchas formas de ejercitar el cuerpo.

Una de las formas que más me atraen, y que compaginarán mis entrenos, es utilizando el Switch Sports, un videojuego que, más allá de ofrecer una buena y grata experiencia, se incluye en este pack con la Nintendo Switch y una suscripción de 12 meses al servicio online. Y es interesante no sólo por lo que ofrece en su conjunto, sino porque este mismo pack ha bajado en Amazon hasta los 269,90 euros.

Un complemento para la rutina de ejercicios

Este pack lo hemos podido ver en estos últimos meses a un buen precio de 299,99 euros, pero ahora podemos tenerlo en casa incluso más barato. Por 269,90 euros no está nada mal, porque no sólo incluye la consola, sino también el videojuego Switch Sports y una suscripción a Nintendo Switch Online de 12 meses. Además, este pack está disponible en oferta para cualquier usuario de Amazon, no sólo para miembros Prime.

Cabe mencionar que la Nintendo Switch del pack es el modelo Azul Neón. Es decir, la versión lanzada en 2019 que añadía ciertas mejoras con respecto a la versión anterior, sobre todo relacionadas con la batería.

Por otro lado, Switch Sports no es un videojuego que esté exactamente relacionado con el deporte, pero sí que nos exige estar en constante movimiento gracias a las mecánicas de cada uno de los deportes que nos obligan a utilizar el sensor de movimiento de los Joy-Con.

Incluye varios deportes como tenis o voleibol, pero hay muchos más. Además, estos deportes se pueden disfrutar solos o en compañía, ya sea en partidas locales o en el multijugador (por ello, este pack incluye una suscripción al servicio online). De esta forma, no es un pack que nos permita dejar a un lado otros ejercicios, sino más bien es un complemento interesante con el que podemos disfrutar de otra forma.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Javier Penalva en Xataka, Nintendo

En Xataka | Los mejores accesorios para tu Switch: fundas, bolsas de transporte, baterías, y más

En Xataka | 33 accesorios para tu nueva Nintendo Switch: fundas, protectores, soportes, power banks, tarjetas SD y más