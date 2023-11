Cuesta menos de 60 euros y es el único gadget que nunca dejo en casa cuando salgo de viaje

Cada vez estamos más pegados al teléfono, ya sea por ocio o por trabajo. Por lo que en muchas ocasiones, como en los viajes, si no somos previsores podemos quedarnos cortos de autonomía, y llevar un cargador es una posible solución, pero no siempre vamos a encontrar dónde conectarlo. Es por ello que las baterías portátiles se han convertido en accesorios casi imprescindibles para utilizarlos en cualquier viaje. Pero ante tantos modelos y marcas puede surgirnos una duda: ¿cuál me compro? Para ello, hemos hablado con algunos compañeros de Xataka, y estas son las que no faltan en sus viajes.

Belkin BPB002btWT

La batería portátil imprescindible de Javier Lacort

Mi elección fue este modelo de Belkin ( 56,43 euros ). Los motivos fueron simples: quería una de 20.000 mAh, que tuviese USB-C PD para poder usar la carga rápida y llegar incluso a poder cargar parcialmente mi portátil en caso de emergencia, y que no fuese demasiado grande. El puerto USB-A que incluye no es algo que fuese buscando, pero añade cierta versatilidad si en un momento dado lo necesito, además de permitirme cargar mi Kindle sin tener que comprar un cable específico.

No me ha dejado tirado y su rendimiento hasta ahora está siendo más que satisfactorio, así que no tengo queja respecto a ella. Su precio es algo superior al que tienen otras similares, pero en el pasado ya quise racanear y la cosa me acabó saliendo verde y con ancas.

Belkin batería externa carga rápida de 20000mAh, cargador portátil USB-C con puertos USB-C a 30W y USB-A a 12W, power bank de viaje 20K para MacBook, iPad, iPhone, Samsung Galaxy, Pixel y otros,blanco Hoy en Amazon — 56,43 € El Corte Inglés ES — 69,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Pero eso no es todo, ante tantos modelos y marcas, hay muchas opciones para elegir la que más se ajuste a nuestras necesidades. Es por ello que otros compañeros de Xataka han querido dejar sus recomendaciones personales en baterías que se han convertido en imprescindibles para cuando viajan.

ESR HaloLock Mini

La batería portátil imprescindible de Manu García (Visnuh)

La batería que siempre va en mi mochila fotográfica es la HaloLock Mini de ESR ( 31,99 euros ), un modelo que ofrece 5.000 mAh, con un tamaño de 9.91 x 6.4 x 1.65 cm y un peso de unos 249 gramos. Aunque me parece algo gruesa, lo cierto es que como no suelo llevarla en el bolsillo, esto no me supone demasiado problema.

Cuenta con un potente imán para adherirla al iPhone, y tiene una pestaña plegable para poder usarla como stand vertical para el teléfono. Su capacidad no da para cargar al 100% un iPhone Pro Max como el mío, pero al menos este alcanza el 80% con ella, así me parece suficiente. Otra de sus ventajas es que cuenta con botón de apagado, por lo que podemos dejarla colocada en el smartphone sin que éste cargue o se descargue la propia powerbank más que cuando nosotros lo creamos oportuno.

ESR HaloLock Mini Batería Inalámbrica Kickstand, Batería 5000mAh, Pie de Apoyo, Pack Batería MagSafe y Cable USB-C, Compatible iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro MAX y Serie iPhone 13/12,Blanco Hoy en Amazon — 31,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Anker 621

La batería portátil imprescindible de Alejandro Alcolea

La batería portátil Anker 621 ( 36,99 euros ) no es grande, son sólo 5.000 mAh, pero viene genial.

Está hecha para iPhone con MagSafe, pero puedes comprar una funda MagSafe para un iPhone antiguo (la tengo en el iPhone 11 Pro) o convertir tu Android en MagSafe (siempre que tenga carga inalámbrica, como expliqué aquí ).

Se carga por USB-C y tiene indicador de carga. Algo que mola es que... no deja de ser un cargador inalámbrico y, además, también puede cargar por cable otros dispositivos.

De hecho, si te olvidas el Lightning en casa, pero tienes un USB-C, puedes poner el iPhone a cargar encima de la batería mientras cargas ésta con el USB-C.

Anker Batería magnética 621 (MagGo), 5000 mAh batería Externa magnética con Cable USB-C, Solo Compatible con iPhone 13/13 Pro / 13 Pro MAX, 12/12 Pro / 12 Pro MAX Hoy en Amazon — 36,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

