El coworking parecía una buena idea hasta que descubrí el ruido; estos son los auriculares perfectos para aislarme y hacer videollamadas

Trabajar desde casa no solo conlleva tener un ordenador o un portátil que permita llevar a cabo todas las tareas de la jornada laboral sin problemas. También es fundamental encontrar un espacio cómodo, y aunque hagas todo lo posible por crear el despacho perfecto, siempre hay un elemento que no puedes controlar: el ruido externo. Por eso, contar con unos auriculares para mi jornada se ha vuelto indispensable en el día a día, y los SteelSeries Artics Nova Pro Wireless son los mejores auriculares que he tenido nunca, y ahora están rebajados a 285,00 euros en Amazon.

Unos auriculares gaming cuya capacidad de personalización los convierten en la mejor opción para teletrabajar

El precio de venta recomendado de estos auriculares de SteelSeries es de 379,99 euros, lo que demuestra que se trata de un modelo de alta gama. Sin embargo, gracias a las ofertas del Prime Day de Amazon, ahora mismo podemos encontrarlo a un atractivo precio de 285,00 euros. Esto supone un descuento del 25%, además de ser su precio más bajo desde hace meses.

Los SteelSeries Artics Nova Pro Wireless son auriculares gaming, algo que consideré indispensable a la hora de buscarlos, ya que además de teletrabajar también soy bastante jugón. Sin embargo, dejando esto de lado, son unos auriculares fantásticos para trabajar desde casa. Al igual que los modelos de gamas como Bose o Sony, cuenta con cancelación de ruido activa, lo que permite anular automáticamente el molesto ruido de mis vecinos.

Estos auriculares incorporan un dial con el que podemos ajustar aspectos como el volumen o el ecualizador del dispositivo. Esto es algo fundamental para la experiencia, ya que en mi caso he logrado crear diferentes perfiles para ajustarlo a mi jornada, dependiendo de si voy a escuchar música o un podcast, o si tengo una reunión programada para esa mañana.

Además, son completamente inalámbricos, e incorpora 2 baterías intercambiables (recargables a través del dial anteriormente mencionado) que me permiten no quedarme sin autonomía en ningún momento, gracias a las 22 horas de uso que ofrece cada una de ellas. Y por si fuera poco, incluye un micrófono de gran calidad, con funciones de cancelación de ruido mediante el uso de IA.

