El Corte Inglés reta a la campaña más comentada para este fin de semana con sus Tecnoprecios: las mejores ofertas en tecnología

Las Ofertas de Primavera han sido protagonistas durante toda gran parte de la semana, con múltiples rebajas que no todas las tiendas han podido replicar. No obstante, El Corte Inglés no ha dicho su última palabra antes de comenzar el fin de semana, dejando ofertas muy interesantes por sus Tecnoprecios en smart TVs, consolas, gafas VR y más.

Panasonic TX-55MZ800E

Esta smart TV cuenta con una pantalla OLED de 55 pulgadas, resolución 4K y tasa de refresco de 100 Hz. Es compatible con los formatos Dolby Vision, HLG, HDR10 y HDR10+ Adaptive. A pesar de que tiene un sistema propio llamado My Home Screen 7.0, integra Google Assistant, Chromecast y permite descargar todo tipo de apps como Netflix.

Con un precio anterior de 1.199 euros, ahora se queda por 799 euros, su precio más bajo que nos hace ahorrar 400 euros.

PlayStation 5 Digital con dos mandos

La nueva versión de la PS5 cuenta con la misma potencia que ofrece la misma potencia de siempre, pero con la diferencia de tener un 30% menos de volumen. Para conseguir eso, la unidad Blu-ray se ha hecho un componente extraíble para usarlo sólo cuando sea necesario.

Este pack viene con dos mandos Dualsense, el segundo gratuito, con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos. Todo ello por un precio de 449,90 euros, además de un 15% de descuento en la próxima compra de videojuegos.

Mando inalámbrico Xbox

Si lo que tienes es una Xbox Series X|S, este mando es la edición básica para la consola de Microsoft. Cuenta con agarre texturizado en los gatillos, parachoques y carcasa posterior, con un nuevo D-Pad híbrido para mayor precisión. Con conexión inalámbrica, funciona en Xbox Series X, Xbox One, PC con Windows 10 y Android.

Con un precio habitual de 59,90 euros, ahora se puede encontrar por 41,90 euros.

DJI Mini 3

Un dron ultraligero que solo llega a los 249 gramos de peso, con varios modos de grabación y posibilidad de hacer fotografías. En este sentido, incorpora un sensor CMOS con un tamaño de 1/1.3", además de una lente más luminosa con apertura f/1.7 y grabación 4K a 60 FPS. Para las fotografías, el sensor cuenta con 48 megapíxeles y HDR.

Con un precio habitual de 658 euros, ahora se puede conseguir este dron por 529 euros. Además del dron, viene incluido el mando estándar, dos baterías y cargador doble y una bolsa de transporte.

DJI Mini 3 Fly More Combo PVP en El Corte Inglés — 529,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

iPad 2021

Es la tablet más económica de Apple hoy día, con pantalla IPS Retina de 10,2 pulgadas y resolución de 2.160 x 1.620 píxeles. Su cámara para selfies es de 12 megapíxeles, mientras que la trasera cuenta con 8 megapíxeles. Monta el chip Apple A13 Bionic, acompañado de 64 GB de almacenamiento que pueden ser suficientes y de 8.557 mAh como batería.

Su precio anterior es de 359 euros, ahora se puede ver por 339 euros, su precio más bajo.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Panasonic, Sony, DJI, Meta y Microsoft

En Xataka Selección | Echo y Echo Show: los mejores chollos en altavoces y pantallas inteligentes en las ofertas de primavera de Amazon

En Xataka | El triunfo del iPhone en el mercado global del móviles es absoluto gracias a una estrategia: la gama alta