El Corte Inglés celebra el Día Mundial del Shopping con descuentos de hasta el 30% en tecnología

Actualmente, se celebran días para todo y, ahora, El Corte Inglés, quiere promocionar las compras a través del Día Mundial del Shopping. Una campaña que dio el pistoletazo de salida ayer y que estará vigente hasta el próximo 11 de noviembre, con grandes descuentos en todas las categorías de su web y, especialmente, en tecnología. Te vamos a mostrar los cinco mejores chollos que hemos encontrado.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Chef Edition por 139 euros: de 6,4 litros y con conexión WiFi.

por 139 euros: de 6,4 litros y con conexión WiFi. Robot de limpieza Cecotec Conga 8290 Immortal Ultra Power Home Genesis por 219 euros: con base de autovaciado y una potencia de 7.000 Pa.

por 219 euros: con base de autovaciado y una potencia de 7.000 Pa. Cafetera superautomática De´Longhi Magnifica Start ECAM220.60.B por 379 euros: con cuatro recetas predefinidas y 15 bares de presión.

por 379 euros: con cuatro recetas predefinidas y 15 bares de presión. Barra de sonido Yamaha SR-X50 Pro True X por 398,65 euros: con Dolby Atmos y conectividad Bluetooth.

por 398,65 euros: con Dolby Atmos y conectividad Bluetooth. Apple AirPods (2ª Generación) por 109 euros: con control táctil y autonomía de 5 horas.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Chef Edition

Si aún no has sucumbido a las freidoras de aire, pero siempre has pensando en comprar una, esta Cosori Dual Blaze Chef Edition es una de las mejores que encontrarás en el mercado. Su precio habitual es de 199 euros pero, ahora, en El Corte Inglés, tiene un 30% de descuento, por lo que la puedes comprar por 139 euros.

Esta Dual Blaze de Cosori es el modelo más completo de la firma. Cuenta con doble resistencia, capacidad de 6,4 litros (ideal para familias de entre 3 a 5 miembros) y funciona con una potencia de 1.700 W. Otro de sus puntos fuertes es la conectividad WiFi y viene con un libro de 100 recetas.

Robot de limpieza Cecotec Conga 8290 Immortal Ultra Power Home Genesis

Para limpiar nuestros hogares, los robots aspiradores se han convertido en la opción favorita para muchos. Ahora, en El Corte Inglés, hemos encontrado este Conga 8290 Inmortal Ultra Power Home Genesis en oferta, por 219 euros frente a los 349 euros que suele costar, obteniendo así un ahorro de 130 euros.

Este robot aspirador de la firma Cecotec cuenta con una potencia de succión de 7.000 Pa, por lo que arrasará con toda la suciedad sin esfuerzo. Además, incorpora una base de autovaciado, que solo tendrás que preocuparte de vaciar cuatro veces al año. Además de aspirar, friega en diferentes niveles.

Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica Start ECAM220.60.B

Las cafeteras superautomáticas ya están desbancando a las cafeteras de cápsulas en muchas cocinas. Si aún no has comprado una, ahora, en El Corte Inglés tienes esta de la firma De'Longhi que es una auténtica superventas y está rebajada. Su precio habitual es de 499 euros pero tiene un descuento de 120 euros, que hace que se quede disponible por 379 euros.

Esta cafetera superautomática es perfecta para preparar espressos y lattes de forma rápida y sencilla. Cuenta con un panel táctil con cuatro botones con recetas predeterminadas, aunque las puedes modificar a tu antojo con los botones de abajo. Además, su molinillo ofrece 13 niveles de molienda diferentes. Funciona con una potencia de 1.450 W y una presión de 15 bares.

Barra de sonido Yamaha SR-X50 Pro True X

¿Quieres montar tu propio cine en casa? Entonces, no dudes en añadir una barra de sonido a tu televisor. En El Corte Inglés, hemos encontrado una muy buena opción en oferta. Se trata de la Yamaha SR-X50 Pro True X que tenía un precio anterior de 469 euros pero que, ahora, con el 15% de descuento aplicado, se queda en 398,65 euros.

Esta barra de sonido de la firma Yamaha viene con subwoofer inalámbrico y es compatible con Dolby Atmos, además de con Spotify Connect, Alexa y AirPlay 2. Su tecnología True X surround, te permite añadir fácilmente dos altavoces. Viene con mando y en el apartado conectividad cuenta con Bluetooth y entrada HDMI y salida HDMI e-ARC.

Apple AirPods (2ª Generación)

Si tienes un iPhone y te encanta escuchar música o hacer llamadas sin tener que sostener el teléfono, los AirPods 2ª generación son el modelo más económico de auriculares de Apple. Habitualmente cuestan 149 euros pero, en estos momentos, en El Corte Inglés, tienen 40 euros de descuento y los puedes comprar por 109 euros.

Estos AirPods son de diseño intraauricular con patilla y sin almohadillas de silicona. Se cargan a través de cable Lightning y su batería ofrece hasta 5 horas de reproducción o 24 horas con el estuche de carga. Disponen de control táctil y su emparejamiento es muy sencillo gracias al chip W11.

