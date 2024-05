Comprar un aire acondicionado portátil es más barato que uno con instalación, pero este del outlet de MediaMarkt cuesta aún menos

Para aquellos que, o bien no pueden o no quieren gastarse mucho dinero en un aparato de aire acondicionado y en su instalación, o que simplemente no quieren estar sujetos a usarlo en una única habitación, la solución es clara: los aparatos de aire acondicionado portátiles son más económicos y además se pueden mover. Si además recurrimos a tiendas como el outlet de MediaMarkt en eBay, podemos hacernos con uno como este Cecotec ForceClima 7100 Soundless por muy poco dinero. 161,91 euros concretamente.

Comprar el aire acondicionado portátil Cecotec ForceClima 7100 Soundless al mejor precio

Con un precio habitual de 188 euros en la web de la propia MediaMarkt, este aparato portátil nos sale ahora por sólo 161,91 euros: unos 26 euros menos con envío gratis y pago mediante PayPal, como es habitual en eBay, sólo por comprarlo de exposición.

El Cecotec ForceClima 7100 Soundless es un aparto de aire acondicionado que nos ofrece un uso tres en uno, con funciones de aire acondicionado, ventilador y deshumidificador.

Con 780 W, es capaz de ofrecer 1.764 frigorías por hora (7.000 BTU), es apto para habitaciones de un tamaño medio, con hasta 15 metros cuadrados y es fácil de transportar de una habitación a otra; toda una ventaja frente a los modelos con instalación.

Viene con mando a distancia para su control y cuenta con función de temporizador y programación.





Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.Imágenes | Jean van der Meulen, Cecotec

En Xataka | Quiero refrescar mi casa: tecnología para combatir el calor desde poco más de 20 euros

En Xataka | Mejores aires acondicionados en calidad precio: cuál comprar y seis modelos recomendados desde poco más de 200 euros