Cocina más sano sin aceite con esta freidora de aire "inteligente" Cosori de tamaño XXL a precio de derribo en Amazon

Si quieres hacerte con uno de los electrodomésticos para cocinar de moda pero buscas un modelo de gran capacidad, potente y con conectividad, ojo a esta oferta porque es de lo más atractiva: la COSORI Smart baja hasta los 135 euros en Amazon con envío gratis y rápido.

Comprar la COSORI Smart al mejor precio

El PVP recomendado de la COSORI Smart Air Fryer CS158-AF es de 159 euros, pero en estos momentos puedes ahorrarte 25 euros y comprarla por 135 euros. Aunque no es su precio más bajo histórico, es muy bueno para sus prestaciones

COSORI Smart - Freidora de aire caliente con WiFi (5,5 L, XXL, con control por aplicación, pantalla táctil LED, 11 programas, precalentamiento y mantenimiento en caliente, modo batido Hoy en Amazon por 135,99€

Si tienes una familia numerosa o simplemente sois muchos en casa, no te vale cualquier airfryer: esta es un modelo XXL, con un cestillo de 5,5 litros apto para cocinar 5 ó 6 raciones como plato principal.

Que tenga conectividad WiFi es un plus para poderla controlar desde el móvil, muy útil por si estás en otra habitación (por ejemplo trabajando) o fuera de casa. No obstante, siempre puedes recurrir a su intuitivo panel LED táctil con 11 configuraciones preprogramadas para no complicaret lo más mínimo.

Otra cualidad estrella de esta freidora es su gran potencia de 1700W, lo que notarás cuando cocines carnes, pescados y verduras, logrando un punto doradito en el exterior pero jugoso en el interior.

