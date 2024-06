Ni cintas, ni llaveros, ni pañuelos: la mejor solución para recoger tu maleta cuanto antes en el aeropuerto es esta

Recientemente, salía a la luz la opinión de un empleado de aeropuerto, encargado de la gestión de maletas en el mismo, que nos avisaba: no es aconsejable atar cintas, gomas y otros objetos llamativos a las maletas para reconocerlas más rápido. Hay otras soluciones más aconsejables, y aquí te ofrecemos unas cuantas.

El problema viene cuando estas cintas y accesorios cubren las pegatinas que nos proporciona el aeropuerto para escanear nuestros datos y saber a donde viaja esa maleta. Ese escaneo suele estar automatizado, y si algo cubre el código de barras o QR, puede que nuestra maleta acabe extraviada.

Lo que queríamos era recogerla más rápidamente y puede que la cosa termine en justo lo contrario: que la maleta sea la última que se pueda recoger, o que termine en Singapur cuando nosotros viajamos a Tailandia (por ejemplo).

Por ello, siempre es mejor idea recurrir a soluciones más prácticas y seguras que además no son demasiado caras, como es el caso de las etiquetas localizadoras. Seguramente la que más te suene sea el AirTag de Apple, pero hay más, y aquí te proponemos varias que pueden hacer tu viaje más llevadero.

AirTag de Apple

El AirTag de Apple no fue el primero, ni mucho menos, pero posiblemente se haya convertido en el más conocido de este tipo de dispositivos. Con una forma cómoda, es resistente (incluso al agua, con resistencia IP67), y fácil de ocultar. Funciona a pilas y tiene autonomía para cerca de un año.

Tiene un alcance de 120 metros y usa las tecnologías Bluetooth LE, NFC, montando el chip Apple U1. y eso sí, a diferencia de opciones de otras marcas, necesitaremos algún llavero o tipo de anilla para poder sujetarlo a cualquier cosa, ya que no cuenta ni siquiera con un agujero al que sujetarle la típica anilla de llavero o mosquetón.

Lo mejor del AirTag es la efectividad de la app Buscar de Apple, que nos va indicando cómo de cerca estamos de nuestro objeto a buscar de una manera clara y muy gráfica. Tiene un precio oficial de 35 euros, pero se puede encontrar en oferta a menudo, como ahora, que se puede comprar por 29 euros

Samsung Galaxy SmartTag 2

Básicamente lo mismo que nos ofrece el AirTag es lo que nos ofrece el Samsung Galaxy SmartTag 2, aunque pensando más en los usuarios de la marca coreana, claro.

Esta etiqueta localizadora es más práctica por contar con un gran orificio con el que sujetarlo a un llavero sin que "nos saquen un dinerito extra". Es también resistente a agua y polvo (IP67) y ofrece las funciones Compass View y Serch Nearby con las que podremos saber cómo de cerca estamos de nuestra maleta.

SU precio oficial es de 39,90 euros, pero también se puede encontrar en oferta fácilmente. Por ejemplo, ahora mismo la podemos conseguir desde unos 25 euros.

Tile Mate (2022)

Posiblemente la opción más veterana sea el Tile Mate. Esta etiqueta viene con el mismo concepto que las anteriores y con su propia app, compatible con iOS y con Android.

Como éstas, permite reproducir un sonido cuando estamos cerca de nuestra maleta o llaves, para que nos sea más fácil localizarlos, y con la app podemos ver siempre la última ubicación en la que nuestro localizador ha tenido conectividad Bluetooth con algún smartphone.

Cuenta también con orificio para anillas para el llavero y su precio es similar a los anteriores, pudiendo comprarse ahora mismo por unos 30 euros.

Tile Mate (2022) Hoy en Amazon — 30,01 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

eufy Security SmartTrack Link

Otra marca de bastante prestigio en el segmento de la seguridad es como eufy tiene su propia versión de este tipo de dispositivos. Se trata de la Security SmartTrack Link, una etiqueta localizadora muy similar al Tile Mate, con un precio más ajustado, eso sí. Se puede conseguir habitualmente por unos 25 euros, y ahora mismo, incluso tenemos cupón del 15% de descuento para ella.

Este localizador es compatible sólo con iOS, eso sí, y aprovecha la red Buscar de la manzana para ofrecernos una localización muy exacta de nuestros objetos. Además, también es capaz de reproducir un sonido cuando estamos cerca y dispone también de orificio para asirlo al llavero o a cualquier anilla sin problema.

eufy Security SmartTrack Link Hoy en Amazon — 24,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Buscador de Llaves IXYHKB

Por último, como solución económica, podemos decantarnos por este localizador de IXYHKB, que incluso en pack de cuatro unidades cuesta menos que cualquier de los otros de la selección comprados de uno en uno. Tenemos dicho pack en Amazon por sólo 12,99 euros, pero podemos encontrarlo más barato incluso en AliExpress. Este o cualquiera de sus clones.

Como ya contaba nuestro compañero Ricardo Aguilar, que este tipo de localizadores sean baratos no signifca que no sean fiables, aunque eso sí, no llevan un equivalente al chip U1 de Apple, que les otorga compatibilidad con la banda ultraancha, que es la que permite unas búsquedas mucho más exactas.

Además, como punto a su favor, no sólo tienen un orificio para sujetarlo a cualquier anilla, sino que incluso traen un cordón para atarlos a donde mejor nos venga.

IXYHKB Buscador de Llaves, 4 Piezas Hoy en Amazon — 12,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

