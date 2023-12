Cinco auriculares Bluetooth para todos los presupuestos con los que acertar con el regalo de esta Navidad

Uno de los regalos que más tirón tienen en los últimos años son los auriculares Bluetooth, y entre ellos, posiblemente los que mejor se venden sean los de tipo true wireless: SI has pensado en subirte al carro esta Navidad y regalar unos, aquí tienes cinco modelos para todo tipo de presupuestos.

AirPods Segunda generación

No son los más baratos, pero tampoco son los más caros y además, aseguran calidad a todo el que los use, junto con una buena serie de prestaciones extra para los usuarios de Apple. Hablamos de los AirPods de 2ª generación de Apple; los "auriculares que lo empezaron todo", así que no podían faltar en esta lista de sugerencias. Los podemos comprar a partir de 125 euros en tiendas como Amazon, El Corte Inglés, MediaMarkt o PcComponentes.

Son unos verdaderos superventas con una excelente relación calidad precio y una autonomía de hasta 24 horas de autonomía. También cuentan con control táctil, y el sistema de conexión más transparente posible si los usamos con un iPhone o algún dispositivo de Apple, aunque también son compatibles con Android.

Huawei FreeClip

Sin duda, la propuesta más innovadora de las que tenemos en esta selección es la que nos ofrecen los Huawei FreeClip; unos auriculares true wireless que destacan por dejar libre el oído. Los podemos comprar por su precio oficial, de 199,90 euros en la web de la marca, sin descuentos, pero con una pulsera deportiva Huawei Band 8 valorada en 59,90 euros de regalo si los pedimos antes del 31 de diciembre.

Estos Huawei FreeClip son diferentes por su diseño en forma de C, (C-bridge Design, como lo llama la marca). En lugar de colocarse como unos auriculares convencionales, funcionan más a moda de pinza y son intercambiables entre los dos oídos. Según Huawei, aíslan mejor del sonido exterior a la vez que mantienen el oído más libre, y eso sí, no cuentan con cancelación de ruido activa, aunque sí con reducción de ruido en llamadas.

Se pueden comprar en dos colores y ofrecen hasta 36 horas de autonomía total, (8 horas con cada carga de los auriculares), carga rápida, resistencia IP54 al agua, y conectividad Bluetooth 5.3, entre otras prestaciones.

Nothing Ear (Stick)

Otra propuesta original aunque no tanto como la anterior es la de los Nothing Ear (Stick), con diseño transparente en algunas zonas y un estuche muy diferente a lo habitual. Los podemos encontrar desde 59,94 euros en PcComponentes.

Los Nothing Ear (Stick) son unos auriculares true wireless con un estuche en forma de stick, como ya hace suponer su nombre. Ofrecen control por gestos y cancelación de ruido sólo para llamadas. Son resistentes al sudor y al agua, con certificación IP54 y su autonomía da para 7 horas con 29 en total si sumamos la carga del estuche.

JBL Wave Beam

Para los que prefieran un concepto similar al de los AirPods, con una calidad bastante alta pero a un precio más ajustado, de prácticamente la mitad, (e incluso menos con ofertas como esta de MediaMarkt), una buena opción pueden ser los JBL Wave Beam, que podemos comprar hasta en 4 colores por sólo 49,99 euros. (Los encontramos al mismo precio en Amazon, aunque allí la entrega se va a después de Navidad).

Este modelo cuenta con un diseño más parecido al de los AirPods Pro, con almohadillas de silicona incluidas para un mejor ajuste. Montan drivers de 8 mm y cuentan con sonido JBL Deep Bass, aunque no con cancelación de ruido. Por otra parte, con su estuche, también alcanzan las 24 horas de autonomía y son resistentes al agua, con certificación IP54.

Soundcore Life P2 Mini by Anker

Por último, para aquellos que lo que busquen sea quedar bien pero gastando lo menos posible, los Soundcore Life P2 Mini de Anker son la opción. Se pueden encontrar en Amazon por sólo 27,99 euros, aunque su precio habitual es de 39,99 euros.

Con ellos estaremos regalando unos auriculares que, no cuentan con cancelación de ruido aunque a cambio ofrece unas 32 horas de autonomía y un diseño cómodo y ergonómico.

Soundcore Life P2 Mini de Anker

