El Chromecast HD de Google sigue siendo una ganga: regalarlo por Reyes no te costará ni 30 euros

Si todavía no te has hecho con el nuevo Chromecast con Google TV o has pensado en regalárselo a alguien por Reyes, aprovecha, porque sigue rebajado. Amazon lo sigue teniendo por sólo 29,99 euros con, al mismo precio que en MediaMarkt, aunque allí lleva gastos de envío.

Comprar el Chromecast con Google TV al mejor precio

Hablamos de un streamer cuyo precio oficial y habitual es de 39,99 euros. Tanto en Amazon como en MediaMarkt, tenemos una rebaja de 10 euros, pudiendo comprarlo en ambas tiendas por 29,99 euros. Eso sí, en Amazon el envío es gratuito, mientras que en MediaMark, éste nos cuesta 1,99 euros, aunque podemos elegir la recogida en tienda sin coste si lo preferimos.

En la reciente renovación de sus streamers Google nos ofrece este Chromecast HD como modelo de entrada, con una menor resolución que en el modelo 4K con Google TV.

Este streamer de contenidos es ideal para dar una nueva vida a un viejo televisor sin prestaciones inteligentes; la única condición es que disponga de un puerto HDMI. Con eso y teniendo WiFi en casa, podremos dar un nuevo uso a esa vieja tele.

Con el Chromecast HD tendremos acceso completo a Google TV, un Android TV con una capa que da más visibilidad a los contenidos, y de una resolución 1080p a 60 fps. Es compatible con HDR10 y HDR10+, peor no con Dolby Vision.

Viene con mando a distancia, con botones dedicados para Youtube y Netflix aunque también podemos usar nuestra voz, gracias a su compatibilidad con Google Assistant.

