Uno de los planes favoritos para muchos en la temporada de otoño-invierno es montarse una buena sesión de cine en el salón. Y si hay un complemento imprescindible para acompañar una película o maratón de series sin gastar de más, son unas palomitas recién hechas. Dentro de la Black Week de Lidl, hemos encontrado rebajada esta máquina de palomitas Russell Hobbs Fiesta por 19,99 euros frente a los 58 euros que tiene de precio recomendado. Además, hay disponible, al mismo precio, una crepera, ideal para los más golosos.

Máquina de palomitas Russell Hobbs Fiesta PVP en Lidl — 19,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no quieres tener en casa un cacharro extra para hacer palomitas y quieres hacerlas naturales, pero en el microondas, este bol de Lékué está ahora rebajado en el Black Friday. Lo puedes comprar por 14,49 euros y una de sus principales ventajas es que puedes meterlo en el lavavajillas para limpiarlo.

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Palomitas listas en tres minutos y sin aceite

Esta máquina para hacer palomitas funciona mediante circulación de aire caliente, como lo hacen las freidoras de aire. Gracias a este sistema y a sus 1.200 W de potencia, los granos de maíz explotarán en apenas 2 o 3 minutos sin tener que añadir aceite ni mantequilla durante la cocción, logrando así unas palomitas mucho más ligeras y saludables que las hechas en sartén o las bolsas industriales de microondas.

Usar esta máquina es algo sencillo. Basta con rellenar su cuchara medidora integrada en la tapa superior, verter el maíz en el interior y accionar el interruptor único de encendido y apagado. Las palomitas irán saliendo directamente por la boca frontal hacia el bol que coloques debajo.

A nivel de diseño, este palomitero apuesta por una estética festiva en blanco y rojo que encaja genial en cualquier cocina o rincón de cine en casa. También cuenta con tapa extraíble para facilitar la limpieza y pies antideslizantes para una mayor estabilidad mientras está en funcionamiento.

⚡ EN RESUMEN: oferta para máquina de palomitas russell hoobs hoy ✅ LO MEJOR Uso y limpieza sencillos.

Palomitas listas en 2-3 minutos sin una gota de aceite. ❌ LO PEOR Los condimentos (como sal o mantequilla) se añaden después.

Es un cacharro algo ruidoso mientras está en funcionamiento. 💡 CÓMPRALO SI... Eres amante del cine y las series en casa, ya que es un capricho barato para acompañar sesiones de peli, sofá y manta. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco espacio de almacenaje en la cocina.

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Imágenes | Webedia y Russell Hobbs

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