Cazando Gangas en informática y gaming: descuentazo en el espectacular monitor Samsung Odyssey de 49", Xbox X disponible y con envío rápido y más

La vuelta al cole ya está a la vuelta de la esquina y los principales comercios no hacen más que recordárnoslo con sus respectivas campañas de ofertas. Pero no hay mal que por bien no venga: en El Regreso de MediaMarkt, Volver de El Corte Inglés y sus Ofertas Límite o Vuelta a la carga de PcComponentes vas a encontrar grandes descuentos para que cambiar de ordenador, hacerte con un periférico de oferta o encontrar chollos en componentes sea una realidad. Estas son las mejores ofertas en informática y gaming de la semana, ¡bienvenidos y bienvenidas a Cazando Gangas!.

Ordenadores

200 euros menos en el Dell Gaming G15 5515, a precio mínimo histórico de 699 euros en Amazon. Un portátil todoterreno con tarjeta gráfica RTX 3050 como punto fuerte, pantalla de 15,6 pulgadas Full HD a 120 Hz, procesador AMD Ryzen 5 5600H con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno SSD. Viene con Windows 10 preinstalado. Interesante para uso general y gaming sin grandes alardes.

Dell Gaming G15 5515 - Ordenador Portátil Gaming de 15.6'' Full HD 120 Hz (AMD Ryzen 5 5600H, NVIDIA GeForce RTX 3050, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Home), Plata - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 699,00€

Si tu presupuesto son 500 euros y buscas un portátil solvente para uso general y multitarea, este HP 15s-eq2003ns es un magnífico candidato a 499 euros en El Corte Inglés. Destaca por sus 12 GB de memoria RAM, le acompaña el procesador AMD Ryzen 5 5500U y un SSD de 512GB. Con pantalla de 15,6" FHD cómoda para trabajar, 1,69 kg de peso y sin SO.

Portátil HP 15s-eq2003ns, Ryzen 5, 12GB, 512GB SSD, 15,6", FreeDOS / Sin Sistema Operativo PVP en El Corte Inglés 499€

Rebaja de más de 100 euros en el Dell Inspiron 15 3501, a 449 euros en Amazon. Un modelo para uso general con pantalla Full HD de 15 pulgadas y Windows 11 de serie. Monta un veterano Intel Core i5-1035G1 con gráfica Intel UHD Graphics integrada, así como con 8 GB de RAM y SSD 512 GB.

Dell Inspiron 15 3501 - Ordenador portátil de 15.6" FullHD (Intel Core i5-1035G1, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home) Negro - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 449,00€

Una versión del anterior más modesta e increíblemente asequible, ideal para ofimática básica y navegación: HP 15S-EQ2086NS a 349 euros en PcComponentes, monta un procesador AMD Ryzen 3 5300U, 8GB de memoria RAM, SSD de 512GB y pantalla de 15.6" FHD. Sin SO

Monitores

Espectacular el Samsung Odyssey G95TSSR a 854 euros en la web oficial usando el cupón IT5EXTRA, un bestial monitor gaming ultrapanorámico de 49 pulgadas con resolución de 5120 x 1440p y compatible con contenidos HDR10, 1 ms de tiempo de respuesta, 240 Hz de tasa de refresco, compatible con GSync y FreeSync Premium Pro

Chollazo el Xiaomi Curved Gaming Monitor a 339 euros con el cupón XIAOMIDAY en eBay, en otras tiendas cuesta casi 100 euros más este espectacular monitor curvo ultrawide de 34" con una resolución total de 3.440 x 1.440 píxeles, soporte para AMD Freesync, una tasa de refresco de 144 Hz y tiempo de respuesta de 4ms. Con dos años de garantía y envío desde Suiza por un vendedor que supera el 97% de votos positivos en más de 3.000 transacciones, además puedes pagar con PayPal.

Si buscas un monitor para uso general asequible, ojo a este Samsung LF24T350FHRXEN a 119 euros en PcComponentes y en MediaMarkt, con panel IPS de 24" FHD, tiempo de respuesta de 5 ms, 75 Hz de tasa de refresco y AMD FreeSync

Otros periféricos

Imprime apuntes, trabajos y lo que quieras con esta compacta impresora multifunción, la HP DeskJet 2722e a 52,90 euros en El Corte Inglés y en Worten. Esta básica impresora multifunción de tinta a color dispone de conectividad WiFi para que puedas mandar a imprimir desde la app e incluye 6 meses de impresión Instant Ink con HP+

Si imprimes muchos documentos, por ejemplo trabajos y apuntes, en blanco y negro, entonces aprovecha y llévate esta compacta impresora láser monocolor HP Impresora LaserJet M110we a 104 euros en MediaMarkt y en Amazon, incluye 6 meses de tóner instantáneo incluida con HP +. Hasta 21 páginas por minuto es capaz de imprimir

Consolas y videojuegos

Sin oferta pero con stock Xbox Series X a 499 euros en Amazon, en MediaMarkt y en la web oficial. La Xbox Series X es una bestia para jugar con disco duro SSD de 1TB y 12 TFLOPS, gráficos con ray tracing, es capaz de mover 4K hasta a 120 fps y ofrecer escenas de gran realismo

