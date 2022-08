Cinco ordenadores de sobremesa all in one para la vuelta al cole a precios rebajados en las Ofertas Límite de El Corte Inglés

Si eres más de ordenadores de sobremesa que de portátiles y este curso quieres hacerte con un todo en uno para olvidarte de la molestia de los cables y de instalaciones innecesarias, echa un vistazo a esta selección: en El Corte Inglés tienes varios modelos de all in one de HP, ASUS o Apple a precios rebajados hasta un 25%. Hemos reunido los más interesantes.

iMac 27"

Comenzamos por Apple de quienes podemos comprar rebajado el iMac de 27 pulgadas. El todo en uno por excelencia ya ha desaparecido del catálogo de la marca, por lo que más vale darse prisa para aprovechar el stock aún disponible en algunas tiendas si estamos interesados en él.

En El Corte Inglés nos ofrece rebajado en un 10% el modelo con pantalla 4K equipado con un procesador Intel Core i5 con gráfica Radeon Pro 5300 con 4 GB de memoria dedicada, más 8 GB de RAM (ampliable en este modelo), y disco duro SSD de 512 GB. Se queda en 2.024,10 euros con una rebaja de casi 225 euros sobre los 2.249 habituales.

ASUS Vivo AiO V241EAT-WA068T

De ASUS podemos elegir también un modelo como el Vivo AiO V241EAT-WA068T, que nos ofrece una pantalla Full HD de 24 pulgadas, viene con teclado y ratón y con Windows 10 de serie.

Este modelo se sitúa en la gama media, montando un procesador Intel Core i5-1135G7 de decimoprimera generación, con gráfica integrada Intel UHD Graphics, 16 GB de memoria RAM y disco duro SSD de 512.

Esta semana nos lo dejan en 749 euros rebajado en un 25%, desde los 999 en unos 250 euros.

All in One ASUS Vivo AiO V241EAT-WA068T, i5, 16GB, 512GB SSD, 23,8", W10 PVP en El Corte Inglés 749€

HP 27-cb0021ns

De HP tenemos una propuesta muy interesante en el All in One 27-cb0021ns. Este equipo nos ofrece pantalla de 27 pulgadas con resolución Full HD, y lleva una configuración potente, basada en un procesador Ryzen 7 5700U con gráfica integrada, 16 GB de RAM y disco duro SSD de 1 TB.

Viene además con Windows 11 y, con un descuento del 15% equivalente a casi 150 euros, pasando de costar 999 a 849,15 euros.

HP 27-cb0010ns

En la misma gama pero con una configuración (y precio) inferior, tenemos el HP 27-cb0010ns. Este modelo también lleva Windows 11 y pantalla Full HD de 27 pulgadas pero se queda en la gama media, con un procesador AMD Ryzen 5 5500U con gráfica integrada, con 8 GB de RAM y disco duro SSD de 512 GB.

Nos sale por sólo 679,15 euros con un 15% de descuento: son 120 euros menos, ya que su precio habitual está en los 799 euros.

HP Pavilion 24-k1028ns

Por último, tenemos también un equipo algo más pequeño pero con una configuración de gama media con procesador Intel como es el HP Pavilion 24-k1028ns. Este modelo lleva Windows 11 y pantalla Full HD de 24 pulgadas.

Monta un procesador Intel Core i5 11500T con gráfica integrada, acompañado de 16 GB de RAM y de un disco duro SDD de 512 GB.

Ahora nos sale por 849,15 euros, con el 15% de descuento, que son unos 150 euros menos que los 999 habituales.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

> Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka