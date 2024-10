Casi pierdo la batalla por limpiar el pelo de mascota de mi casa. Pero finalmente he ganado con este robot aspirador

Tener una mascota en casa significa que vamos a tener que limpiar mucho, al menos si queremos tener la vivienda libre de pelos. Siempre me han recomendado comprar un robot aspirador, y aunque he tenido algún que otro modelo, no me han convencido por muchas razones; entre ellas, por el ruido, la autonomía, el precio de los modelos más eficientes y también por su eficacia ante determinados obstáculos. Pero sí que hay un modelo que me interesa, y es el roborock Qrevo S, que se lanzó hace poco tiempo y ya está disponible con un buen descuento: por 549,99 euros en Amazon.

Un robot aspirador eficiente, con una base multifunción y con un nivel de ruido bajo

Este robot aspirador parte de un precio recomendado de aproximadamente 799 euros (según la tienda), pero tras poco más de dos meses desde que se lanzó al mercado ya se puede encontrar a un precio más ajustado. Aprovechando el descuento del 31% en Amazon, finalmente se queda por 549,99 euros.

Por el precio, el roborock Qrevo S es un robot aspirador muy completo. Viene con una base multifunción que normalmente se encuentra en modelos mucho más caros y que ofrece lavado automático de la mopa, secado mediante aire caliente, autovaciado de polvo y llenado automático del estanque de agua. Vamos, que sólo tendremos que estar atentos para llenar el recipiente y para limpiar de forma puntual los residuos que no se hayan terminado de limpiar.

El robot ofrece un bajo nivel de ruido, dispone de una potencia de succión de 7.000 Pa y e incluye dobles rodillos de goma para recoger de forma muy eficiente el polvo, la suciedad y, por supuesto, los pelos de mascota. También incluye una tecnología que detecta y sortea los obstáculos, incluso en habitaciones en las que tengamos muchas cosas por el suelo.

Es capaz de limpiar diversas superficies como madera, baldosas o alfombras y dispone de navegación PreciSense LiDAR para escanear cada habitación y crear mapas detallados con el fin de determinar cuál es la ruta de limpieza más óptima. Incluso es capaz de crear mapas de varias plantas.

