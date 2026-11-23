Esta semana final del Black Friday nos está dejando chollos de todo tipo en tecnología. Estamos viendo teles a precios mínimos, ya sea modelos económicos que destaquen por su calidad-precio o incluso modelos de gama alta. En este caso, hemos encontrado una oferta muy interesante para el S83H de Samsung: sale por 1.099 euros en Carrefour (también disponible al mismo precio en Amazon y MediaMarkt)

Un televisor OLED de Samsung que cae a precio mínimo

Estamos ante el precio mínimo histórico para este televisor de Samsung hasta el día de hoy en su versión de 65 pulgadas, que es ideal para salones de tamaño mediano. Como utiliza un panel OLED, podemos esperar de él un color negro puro, un contraste muy bueno y colores muy vivos, lo que hace que sea especialmente recomendable para disfrutar de pelis y series con poca iluminación.

Otro punto en el que destaca este televisor es que es una excelente opción para videojuegos. Cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, VRR y puertos HDMI 2.1, así como compatibilidad con G-Sync Premium y FreeSync Premium, por lo que podremos usarla tanto con consolas como PlayStation 5 o Xbox Series X como con un PC gaming.

A todo lo anterior hay que sumarle que el televisor es compatible con HDR10+ y cuenta con sistema operativo Tizen. También trae Vision AI, la inteligencia artificial de Samsung para televisores que permite ajustar de forma automática el sonido y la imagen.

⚡ EN RESUMEN: oferta del s83h de samsung ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barata que hemos visto esta tele hasta la fecha de hoy.

Es lo más barata que hemos visto esta tele hasta la fecha de hoy. Panel OLED: Un panel con colores vivos, negro puro y un contraste sobresaliente.

Un panel con colores vivos, negro puro y un contraste sobresaliente. Buenas características gaming: Tiene 120 Hz de tasa de refresco y compatibilidad con tecnología como VRR. ❌ LO PEOR No es compatible con Dolby Vision: Como de costumbre, esta tele de Samsung solo es compatible con HDR10+.

Como de costumbre, esta tele de Samsung solo es compatible con HDR10+. Sonido modesto: Aunque no es malo, su sistema de sonido es quizás su punto más débil. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor OLED de 65 pulgadas para pelis o jugar sin gastar lo que cuestan los modelos de gama más alta o sin recurrir a una tele de años anteriores. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón muy luminoso o prefieres otra tecnología del panel, como puede ser MicroRGB.

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Imágenes | Samsung

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