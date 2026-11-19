Cada año, en el Black Friday, renovar la tele del salón por una de gran diagonal es una de las opciones que contemplan muchos. Carrefour ya ha arrancado su semana de descuentos y esta Samsung TU65M80HAU es un chollo ahora. Está rebajada a 499 euros, pero aún te la puedes llevar más barata (por 424,15 euros) si eres socio del Club Carrefour y tienes la app MiCarrefour instalada. Además, el envío es gratuito y, además, puedes pagarla hasta en 30 cuotas sin intereses.

Panel MiniLED de 65 pulgadas, 144 Hz y procesador con IA

El Samsung TU65M80HAU apuesta por un diseño ultrafino (MetalStream) sin apenas marcos que encaja fácilmente tanto sobre mueble como colgado en la pared. Su principal baza es su panel MiniLED de 65 pulgadas con resolución 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles) y atenuación local, capaz de ofrecer negros más profundos y un contraste muy superior al de los televisores LED tradicionales en esta franja de precio.

En el interior monta el procesador NQ4 AI Gen2, encargado de realizar el reescalado inteligente a 4K, optimizar el brillo en contenidos HDR10+ y gestionar funciones como Color Booster Pro o Filmmaker Mode.

También destaca en el terreno gaming, ya que alcanza una tasa de refresco de hasta 144 Hz con Motion Xcelerator, incorpora tres puertos HDMI con soporte 4K a 144 Hz (uno con eARC), frecuencia de actualización variable (VRR), modo automático de baja latencia (ALLM), AMD FreeSync Premium y acceso directo a juego en la nube desde Samsung Gaming Hub.

En el apartado sonoro cuenta con un sistema de altavoces con una potencia de 20 W RMS compatible con OTS Lite (sonido que sigue el movimiento en pantalla), Q-Symphony para sincronizar los altavoces del televisor con una barra de sonido Samsung y mejora activa de diálogos.

Todo ello, gobernado por Tizen OS, un sistema operativo que brinda acceso a las principales plataformas de streaming, canales gratuitos en Samsung TV Plus, compatibilidad con Apple AirPlay 2, asistentes de voz (Alexa, Bixby y Google Assistant) y funciones de control domótico mediante SmartThings.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung TU65M80HAU hoy ✅ LO MEJOR Prestaciones gaming de gama superior: sus 144 Hz nativos con Motion Xcelerator, los tres puertos HDMI 4K a 144 Hz, VRR, ALLM y AMD FreeSync Premium la hacen muy solvente tanto para PlayStation 5 y Xbox Series X como para conectar un PC.

sus 144 Hz nativos con Motion Xcelerator, los tres puertos HDMI 4K a 144 Hz, VRR, ALLM y AMD FreeSync Premium la hacen muy solvente tanto para PlayStation 5 y Xbox Series X como para conectar un PC. Diseño delgado y facilidad de integración: cuenta con un perfil muy fino y marcos mínimos que quedan bien tanto sobre el mueble como colgados en la pared. ❌ LO PEOR Sin soporte para Dolby Vision ni DTS... Siguiendo la política habitual de Samsung, apuesta por HDR10+ y deja fuera Dolby Vision (el formato HDR dinámico más extendido en Netflix o Disney+), así como la decodificación nativa de pistas DTS.

Siguiendo la política habitual de Samsung, apuesta por HDR10+ y deja fuera Dolby Vision (el formato HDR dinámico más extendido en Netflix o Disney+), así como la decodificación nativa de pistas DTS. Zonas de atenuación y brillo más contenidos que en gamas altas... Aunque es MiniLED y mejora el contraste frente a un LED convencional, se trata de un modelo MiniLED de acceso, por lo que no alcanza el pico de brillo ni el control de halos (blooming) en escenas muy oscuras de series superiores como las Neo QLED QN85 o QN90. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tele grande con un presupuesto ajustado y quieres dar un salto real en contraste y fluidez frente a los modelos LED básicos de entrada. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un cinéfilo exigente que ve películas a oscuras y buscas negros puros sin ningún halo alrededor de los subtítulos.

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Imágenes | Webedia y Samsung

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