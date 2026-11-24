Las campañas del Black Friday son perfectas para renovar el televisor, ya que normalmente solemos ver muy buenas ofertas. Y este año no es ninguna excepción con descuentos como el que tiene Amazon en el modelo LG OLED G6 que se encuentra por 1.533,68 euros en su configuración con pantalla de 65 pulgadas.

Eso sí, El Corte Inglés ahora mismo tiene una promoción bastante más atractiva. La tienda deja el televisor por 1.533,68 euros (mismo precio que Amazon), pero además ofrece un reembolso de 200 euros si se siguen los pasos que describe la propia tienda.

Un televisor con tratamiento antirreflejos y tasa de refresco de hasta 165 Hz

El televisor LG OLED G6 con esta configuración de 65 pulgadas tiene en Amazon un precio recomendado de 2.599 euros, pero con el descuento del 41% (1065,32 euros al cambio) se queda a muy buen precio. De hecho, hablamos del precio más bajo que ha tenido Amazon hasta la fecha.

El LG OLED G6 incorpora un panel con tecnología OLED, pero además también añade tratamiento antirreflejos, por lo que es ideal si lo vamos a colocar frente a una ventana o balcón. Esta tecnología de panel es ideal para consumir contenido de cine, pero también de videojuegos cinematográficos gracias a que ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz.

Además, incorpora puertos HDMI 2.1 y viene con tecnologías gaming como AMD FreeSync y Nvidia G-Sync. También es compatible con las tecnologías Dolby Vision y Dolby Atmos, incorpora el procesador α11 Gen3, cuenta con una tecnología para reducir la luz azul y proteger así los ojos y su sistema operativo es Web OS.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG OLED G6 hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con tratamiento antirreflejos .

. Su tasa de refresco es de hasta 165 Hz .

. Es compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision. ❌ LO PEOR Su precio es bastante elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de gama alta para consumir contenido de cine, series y videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más económico. Hay teles OLED dentro de LG que también ofrecen una buena experiencia, como el LG OLED C6.

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Imágenes | LG

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