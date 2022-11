Black Friday en Amazon: la tablet para toda la familia que arrasa en ventas es de Samsung y está más barata que nunca

El Black Friday es una de las mejores oportunidades para adquirir ese capricho que tanto tiempo llevamos queriendo y a un mejor precio. Las tabletas son uno de los productos superventas de esta época, y la Samsung Galaxy Tab A8 es una de las más vendidas. Este modelo económico se puede encontrar todavía más barato, incluso a precio mínimo, en Amazon, por 188 euros.

Comprar tablet Samsung Galaxy Tab A8 al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 259 euros en la tienda oficial, aunque ahora está de oferta, en Amazon se puede adquirir por el Black Friday la tableta Samsung Galaxy Tab A8 de 64 GB con una rebaja que la deja a su precio mínimo: 188 euros.

La Samsung Galaxy Tab A8 es una de las tabletas más económicas de Samsung. Con pantalla TFT de 10,5 pulgadas y resolución 1920 x 1200 píxeles, integra un procesador de ocho núcleos junto a 4 GB de memoria RAM (esta versión en concreto) para ejecutar el sistema operativo Android 11, actualizable a Android 12.

Con 64 GB de almacenamiento interno expandibles hasta 1 TB por Micro SD, dispone de cámara trasera de 8 MP y cámara frontal de 5 MP. Su batería de 7040 mAh puede recargarse a 15W y su autonomía debería dar para alrededor de un día de entretenimiento, aunque depende de lo que se haga con ella.

Sus especificaciones no son las adecuadas para jugar a videojuegos que requieren de mucha potencia gráfica, sino más para navegación por Internet, consumo de contenido en streaming por Netflix, Prime Video y plataformas similares, videollamadas, etc. Con la capa de personalización One UI, integra Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C, jack de 3,5 mm, cuádruple altavoz estéreo compatible con Dolby Atmos, reconocimiento facial y Samsung Knox.

