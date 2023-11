Android Auto sin cables. El mejor accesorio para tu coche vuelve a caer de precio durante el Black Friday

Utilizar Android Auto de forma inalámbrica está al alcance de unos pocos. No por el sistema operativo, sino porque todavía no encontramos demasiados coches que lo incluyan de serie. Es por ello que accesorios como el Motorola MA1 (y por extensión los de Ottocast y CarlinKit ) se han convertido en casi imprescindibles para contar con esta función inalámbrica en los coches que ya integran Android Auto por cable. El de Motorola no suele ser caro, pero durante el Black Friday de Amazon lo podemos encontrar más barato, ya que lo tenemos por sólo 69,99 euros .

El precio recomendado (y el habitual) del Motorola MA1 es de 89,99 euros, pero de vez en cuando lo podemos encontrar de oferta al mismo precio que lo tenemos actualmente en el Black Friday de Amazon. En este sentido, podemos aprovechar la rebaja en el precio para llevarnos un descuento de 20 euros, por lo que finalmente se queda en 69,99 euros .

Más allá de su funcionalidad, uno de los puntos más positivos del Motorola MA1 es su diseño compacto, así como su facilidad a la hora de instalarlo y colocarlo. Se trata de un pequeño gadget que se conecta al coche y se empareja al teléfono mediante Bluetooth 5.0 para la configuración y WiFi de 5 GHz para su uso.

Esto permite, como ya hemos adelantado, tener Android Auto sin cables, aunque el coche no disponga de conectividad inalámbrica. Eso sí, debemos mencionar que, a diferencia de otras alternativas, el accesorio de Motorola requiere que al menos tengamos Android 11 o superior. Pero, a cambio, su instalación requiere tan sólo conectarlo para empezar a utilizarlo.

