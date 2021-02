Amor y ciencia ficción: 29 series, libros y películas para regalar y disfrutar en San Valentín

La ciencia ficción nos ha dado horas y horas de entretenimiento con futuros distópicos – cuyos rasgos nos recuerdan sospechosamente a la actualidad – o batallas sobrecogedoras... pero en esos universos de fantasía también hay cabida para grandes historias de amor. Si este San Valentín estás pensando en regalar cultura, simplemente quieres aprovechar esa velada para ver algo romántico, os proponemos una selección de series, libros y películas de amor y ciencia ficción. No están todas las que son, pero sí que son todas las que están.

Zoe

Si el amor, o mejor dicho, las relaciones te resultan un misterio, no eres el único: estos dos investigadores se proponen diseñar una tecnología que mejore y perfeccione las relaciones.

Her

'Her' es probablemente la película de amor y tecnología por antonomasia de los últimos tiempos, una historia que evidencia el avance y la importancia de la tecnología en nuestras vidas pero también cómo una sociedad cada vez más conectada crea a su vez individuos cada vez más solos.

Upstream Color

La segunda película de Shane Carruth es tan rara como magnética: 'Upstream Color' narra la historia de dos personas cuya vida queda unida gracias a un parásito que va evolucionando, pasando del ser humano, al cerdo y concluyendo en una orquídea. Una propuesta tan rompedora a nivel argumental como lírica en planos y sonido.

La mosca

Terror y amor se dan la mano en esta película de ciencia ficción protagonizada por Jeff Goldblum, un ambicioso científico que altera su estructura molecular mientras está haciendo un experimento de teletransportación. Una reportera que sigue la carrera del investigador se encuentra ante un reto horripilante: cuidar y amar a alguien que es mitad hombre y mitad mosca.

Ex Machina

Tras 'Her' seguimos explorando las historias de amor entre un hombre y una mujer que no es humana con la reciente 'Ex Machina', en este caso el robot mujer Ava, fruto de una creación de un programador multimillonario solitario. ¿Será posible algún día el amor entre hombres y máquinas?

Destino oculto

'Destino oculto' es una adaptación al cine de una obra del mítico autor del género Philip K. Dick que tiene como puntos fuertes su concisión y sencillez a caballo entre la ciencia-ficción del relato original y el thriller romántico.

Eternal Sunshine of The Spotless Mind

Parece que fue ayer y ya han pasado más de 15 años desde que se estrenara 'Eternal Sunshine of The Spotless Mind', un título lírico cuya adaptación al castellano como 'Olvídate de mí' se ganó aparecer en nuestro ranking de títulos de películas peor traducidas en España.

Chascarrillos al margen, 'Eternal Sunshine of The Spotless Mind' es una historia de desamor en la que una mujer se somete a un tratamiento experimental para eliminar todos los recuerdos de su ex, que decide hacer lo mismo. Y es que qué bonito es el amor y qué difícil cuando se acaba y solo quedan los recuerdos.

Spring

Si Richard Linklater y Lovecraft tuvieran un hijo una obra, sería una joya tan original y sorprendente como esta película. Una intensa historia de amor que tiene lugar en la romántica Italia. Ella esconde un pequeño pero terrorífico sobrenatural secreto

Código Fuente

En 'Código Fuente' hay tiempo para la acción y el amor en tan solo ocho minutos, el tiempo que tiene el capitán Colter Stevens para meterse en el cuerpo de otra persona que se encuentra dentro de un tren donde va a suceder un atentado terrorista, teniendo la misión de desactivar la bomba... y de conocer a otra pasajera del tren.

Passengers

'Passengers' es uno de los máximos exponentes del amor y ciencia ficción de los últimos tiempos, si bien es cierto que tiene un punto tóxico importante. Nominada a los Oscars, tiene como protagonista un hombre que despierta de la hibernación en la que se encontraba en un viaje interestelar, tras tratar por todos los medios de volver a ese estado, se "enamora" de otra pasajera que sí que está dormida.

Starman, el hombre de las estrellas

Drama romántico y extraterrestre de los 80 y disponible tanto en formato serie y película, nosotros destacamos el film de John Carpenter de 1984. Un jovencísimo Jeff Bridges encarna a un ser del espacio exterior cuya nave cae en medio de la nada en Wisconsin. Allí conocerá a una viuda, adquiriendo la forma de su difunto marido para convencerle de que le lleve a su nave nodriza enamorándose en el proceso.

Un amor entre dos mundos

Ay, los amores de juventud, qué poso dejan en algunas personas. Es el caso de Adam, una persona normal y corriente que vive en un universo compuesto por dos mundos muy diferentes (incluso con gravedad diferente). Cuando un día se topa con su gran amor de juventud en televisión, decide dejarlo todo y encontrar el modo de volver a ese mundo donde un día fue feliz desafiando a la física.

12 monos

Aunque ahora es también una serie de Syfy, la película protagonizada por Bruce Willis cuenta la historia de un hombre procedente de un futuro devastado por un coronavirus que viaja al presente para intentar evitar la pandemia. Nadie entiende su misión, por lo que acaba encerrado en un manicomio. ¿Está loco o cuenta la verdad? Su psiquiatra comenzará a creerle conforme su relación profesional va más allá, adentrándose en una trama de conspiración y virus.

Langosta

El bombardeo continuo y exaltación del amor romántico en estas épocas puede hacer que si estás soltero te sientas un poco fuera de onda... pero a años luz de los personajes de 'Langosta', una película distópica griega de lo más original que habla de un futuro cercano en el que los solteros no tienen cabida en la sociedad, por eso son arrestados y confinados en un hotel donde disponen de 45 días para enderezar su situación y enamorarse para toda la vida.

Terminator

Para los amantes del género de acción y ciencia ficción, esta saga es todo un must. Pero aunque en nuestro recuerdo queden las espectaculares escenas bélicas, hay que reconocer que 'Terminator' es también una gran historia de amor y que es este el que siembra el terreno para el desarrollo del resto de la franquicia. Y es que el soldado mandado por la resistencia para proteger a Sarah Connor y la propia Connor se enamoran y de su unión surge el futuro líder de la rebelión.

La isla

La película de Michael Bay cuenta la historia de un futuro cercano (2019, je) donde dos residentes de una especie de campo de concentración envuelto en una aparente normalidad deciden salir al mundo real, un lugar devastado por los desastres ecológicos de las generaciones pasadas. Un thriller de acción aderezado por la historia de amor de sus dos protagonistas, Ewan McGregor y Scarlett Johansson.

Otra Tierra

Mundos paralelos, física cuántica y amor en este título que logró el premio especial del jurado en el festival de cine de Sundance de 2011 . Cuenta la historia de una brillante estudiante aceptada en el MIT para estudiar astrofísica y un compositor de éxito a punto de tener su segundo hijo cuando un trágico accidente sucede el día del descubrimiento de un planeta duplicado.

La chica que saltaba a través del tiempo

Seguimos viajando en el tiempo, pero esta vez nos vamos hasta Japón, lugar del anime 'La chica que saltaba a través del tiempo', donde una estudiante de bachillerato descubre que tiene el poder de viajar en el tiempo. Un amigo descubre su secreto y entran en un romance adolescente con todo el drama inherente a esa época aderezada por sus saltos temporales.

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones

Dentro de la extensa saga de ciencia ficción por excelencia destaca 'Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones', que cuenta la gran historia de amor entre Anakin Skywalker y la princesa Padme. Un romance prohibido, de connotaciones políticas y en el que veremos al futuro Darth Vader ir cayendo en las terribles garras del lado oscuro de la Fuerza.

Your Name

'Your name' es una exitosa (la más taquillera de la historia, de hecho) película anime cuenta la historia de un chico y una chica que durante el sueño intercambian sus cuerpos entre sí. Pronto aprenden a comunicarse mediante notas y, a la vez, van desarrollando una conexión especialmente íntima. Pronto descubren, cuando quieren conocerse, que les separa algo más allá de la distancia espacial.

Doctor Who

La veterana e icónica serie británica con saltos en el tiempo donde su protagonista puede cambiar de cuerpo nos ha dejado dos grandes historias de amor, con River Song y Rose Tyler. La más reciente es la de River Song, la acompañante y compañera sentimental del undécimo Doctor en sus viajes en el tiempo

San Junipero (Black Mirror)

Del cine saltamos a una de las series de referencia actuales de ciencia ficción, 'Black Mirror'. Con una trama diferente en cada capítulo, destacamos el de 'San Junipero', tanto por su calidad como porque a diferencia de la tónica general de la producción británica, está marcado por la esperanza y la posibilidad de un desenlace feliz entre dos avatares digitales de dos mujeres.

True Blood (serie)

Serie mítica donde las haya ubicada en una época en la que los vampiros coexisten con los humanos gracias a la invención de una sangre sintética que a priori evita que estos sean deprepadores de los humanos. A lo largo de las siete temporadas veremos a la protagonista Sookie Stackhouse enamorarse y emparejarse con el vampiro Bill Compton, combinando la problemática del amor con la diferencia de especies.

Outlander

Volvemos a las tramas espacio tiempo con la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon. En ellas veremos a una enfermera recien casada allá por 1945, el año de finalización de la Segunda Guerra Mundial. Todo pinta muy feliz, hasta que misteriosamente se encuentra en los levantamientos jacobitas de 1743 en Escocia. Una época totalmente diferente que trae consigo un nuevo amor, teniendo que simultanearlos a ambos.

Solaris

Con película y libro, destacamos la claustrofóbica obra literaria que consagró a Stanislaw Lem que tiene su punto de partida en el inhóspito planeta Solaris. Una obra de ciencia ficción que ahonda en la psicología humana y las relaciones afectivas que establecemos entre nosotros y nuestros miedos.

Fragmentos de honor

De la mano de una de las mejoras autoras de sci-fi de los últimos tiempos, la primera novela de la larga saga de Vorkosigan nos introduce en un mundo de humor e ironía donde se desarolla una historia de amor, la de Corderlia Naismith de la Fuerza Expedicionaria espacial y el misterioso Vorkosigan, también conocido como el Carnicero de Komarr.

La mujer del viajero en el tiempo

El amor y los viajes en el tiempo son un combo muy recurrente en la ciencia ficción, como hemos podido comprobar en este artículo. Y es que por si no fuera suficientemente difícil lograr que una relación dure, la ópera prima de Audrey Niffenegger da una vuelta en tirabuzón a los matrimonios añadiéndole al marido un extraño desorden genético que le provoca viajar en el tiempo de forma impredecible. Será su abnegada esposa la que tendrá que lidiar con ausencias y experiencias de lo más peligrosas. En nuestra opinión, el libro es bastante mejor que la película.

Amor loco y otras historias

Con 'Joker' como una de las películas más icónicas de los últimos tiempos y 'Aves de presa', estamos ante un momento genial para sumergirnos en el cómic 'Amor loco y otras historias' (19,47 euros) que recoge la historia de amor entre Harley Quinn y el payaso más terrorífico del universo de Batman.

Saga

Ciencia ficción, amor y calidad en este cómic ganador del Hugo en 2013 como mejor historia gráfica. En esta llamativa obra se narra la historia de amor de dos soldados de bandos enfrentados que se enamoran en una guerra galáctica interminable.

Sex Criminals (cómic)

Terminamos nuestro repaso al amor en la ciencia ficción con 'Sex Criminals' (15,20 euros), un cómic que lleva el amor a lo terrenal, concretamente a que cada vez que Suzie y Joan mantienen relaciones, el tiempo se detiene literalmente. Una original propuesta galardonada por los premios Eisner y Harvey a la mejor serie de cómic en 2014.

