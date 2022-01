31 regalos tecnológicos originales y sorprendentes para San Valentín

Si este 14 de febrero te has propuesto regalar tecnología a tu pareja, en este recopilatorio vas a encontrar un montón de ideas diferentes y originales para triunfar tengas el presupuesto de todo. Esta es nuestra cuidada selección de regalos tecnológicos para San Valentín donde encontrarás de todo, desde detalles funcionales a gadgets de lo más sorprendentes.

Divoom Pixoo

El Divoom Pixoo (50 euros) lo mismo le vale para decorar su setup gaming o streamer, su zona de trabajo o, como excusa para regalarlo el 14 de febrero, marcarte un dibujo con un corazón pixelado.

Esta creativa pantalla de píxeles con Bluetooth y aplicación pone a tu alcance un montón de diseños, además de datos de lo más útiles como la hora o la temperatura.

Divoom Pixoo - Marco de fotos digital con control de luz de ambiente - 8,6 pulgadas - Reloj inteligente LED de escritorio/pared - Lámpara decorativa para sala de juegos - Decoración del hogar Hoy en Amazon por 50,99€

LoveBox

Si hay una época idónea para dejar volar tu lado más tontorrón, esa es San Valentín. LoveBox (119 euros) es una especie de ventana a tu amor con forma de cajita de madera: cuando lo abra, verá un mensaje, foto o animación que le hayas dejado desde la aplicación.

Lovebox Color y Foto - Love Box Conectado - Enchufe para Europa Hoy en Amazon por 119,99€

Nanoleaf Lines

Las Nanoleaf son un viejo conocido en iluminación "inteligente" decorativa en versión figuras geométricas, pero esta nueva generación llega en forma de líneas con Nanoleaf Lines (299 euros), una forma de decorar e iluminar una estancia con estilo y por qué no, incluso conformando un motivo romántico como un corazón para San Valentín.

Nanoleaf Lines, Multicolores (RGBW), Starter Kit - 15 Barras de luz Hoy en Amazon por 299,99€

LEGO BOTANICAL

Si eres una de esas personas clásicas que cree en el tradicional "díselo con flores", te proponemos algo que no solo no se va a marchitar, sino que perdurará para toda la vida. No huelen, pero a cambio va a pasar un buen rato montando este set de LEGO BOTANICAL (38 euros)

LEGO 10280 Creator Expert Ramo de Flores, Set de Construcción para Adultos, Regalos Originales para Mujeres y Hombres Hoy en Amazon por 49,00€ PVP en FNAC 49€

Click & Grow Smart Garden 3

Si al final apuestas por lo vegetal de verdad y tu pareja no tiene "el don" de cuidar de las plantas, vamos, que se le mueren hasta los cactus, entonces te proponemos ponérselo muy fácil: el kit Click & Grow Smart Garden 3 (68 euros) es una pequeña jardinera de interior con riego e iluminación automatizada para minimizar los riesgos.

Dispone de app para consejos y aunque incluye semillas de albahaca (ideal para marcarte unos deliciosos pestos), podrá sembrar lo que quiera.

Click & Grow Smart Garden 3 – Jardinera de Interior 30 x 10 x 28 cm Gris Antracita Hoy en Amazon por 68,95€

PocketBook InkPad Color

Del clásico y socorrido libro a un práctico lector de libros electrónico de lo más original que hará las delicias de los amantes de las ilustraciones y cómics: el PocketBook InkPad Color (304 euros).

Su principal rasgo diferencial es precisamente su pantalla a color de 7,8 pulgadas que alcanza los 300ppp en blanco y negro** y 100ppp a color. También es resistente al agua, tiene 16GB de espacio ampliables mediante microSD, dispone de conectividad Bluetooth y USB-C

PocketBook InkPad Color - Lector de Libros electrónicos (16 GB de Memoria, 19,8 cm (7,8 Pulgadas), Pantalla a Color, iluminación Frontal, Wi-Fi, Bluetooth), Color Plateado PVP en Amazon 297,20€ PVP en PcComponentes por 309,25€

Moleskine Smart Writing Set

Si tu pareja es de esas que vive atada a una libreta en la que apunta sus ocurrencias o tareas pendientes, con el Moleskine Smart Writing Set (135 euros) tendrá lo mejor de los mundos analógico y digital para la toma de notas.

Con elegantes y sobrios boli y libreta, santo y señas de la firma, todo lo que escriba se digitalizará, de lo más práctico para tenerlo a mano en diferentes dispositivos o editarlo.

Moleskine SWSA, Set De Escritura Inteligente, Tamaño Único, Multicolor Hoy en Amazon por 135,00€

Una cámara Polaroid 9030

Si le gusta lo retro y la fotografía, esta Polaroid 9030 constituye una estilosa mirada atrás con un dispositivo fácil de usar con el que hacer instantáneas. Con autofocus, flash y un montón de carcasas diferentes para que elijas la combinación cromática que más le guste, no perdáis de vista los recambios a color (12,99 euros) y en blanco y negro (14,99 euros)

Polaroid - 9030 - Polaroid Now Cámara instantánea i-Type Azul Hoy en Amazon por 99,00€

Impresora portátil Xiaomi

Nos vamos de lo retro a lo moderno dentro de la fotografía: si el móvil es su dispositivo para tomar fotos, entonces quizás le interese esta impresora portátil de Xiaomi (59 euros).

Es compacta, fácil de usar, su batería da para imprimir 20 fotos con la tecnología ZERO INK alcanzando una resolución de 313 x 400 ppp en papel de 3"

Impresora Fotográfica Portátil,para Xiaomi Mijia Impresora Fotográfica Inalámbric,Impresión Sin Tinta,AR Fotos,Compartir Bluetooth,5 x 7.6 cm,313 x 400 PPP,para Viaje,Cenas,Fiestas,Regalos (Printer) PVP en PcComponentes 59€ Hoy en Amazon por 75,99€

GoPro HERO10 Black

Si es una persona activa y deportista y le encantaría inmortalizar sus aventuras en el monte, esquiando, bajo el agua o con la bici, la GoPro HERO10 Black (523 euros) es una cámara de acción de lo más interesante, moderna y completa.

Con el habitual diseño compacto, ultrarresistente y un manejo de lo más intuitivo, entre las bazas de este modelo destaca su sensor de 23 MP o que puede grabar vídeo en 5,3K a 60fps o 4K a 120fps, con tres micrófonos con reducción de vientos, GPS incorporado y dos pantallas

GoPro HERO10 Black - Cámara de acción a Prueba de Agua con LCD Frontal y Pantallas traseras táctiles, Video 5.3K60 Ultra HD, Fotos de 23MP, transmisión en Vivo de 1080p, cámara Web, estabilización Hoy en Amazon por 437,17€ PVP en El Corte Inglés 529€

DJI Mini SE Fly More Combo

¿Y qué tal verlo todo y grabarlo desde el cielo? El DJI Mini SE Fly (399 euros) es la última entrega de la firma china, un modelo que mantiene la esencia de otros mini, esto es, una curva de aprendizaje escasa y un diseño de lo más manejable aderezado con prestaciones muy solventes: estabilización en 3 ejes, cámara 2.7K, GPS, media hora de autonomía y la guinda del pastel: un combo con estuche y recambios.

DJI Mini SE Fly More Combo - Dron con cámara con estabilizador en 3 ejes, cámara 2.7K, GPS, tiempo de vuelo de 30 min, dron de menos de 249 g/0.55 lb, resistencia al viento mejorada de nivel 5, gris Hoy en Amazon por 399,00€ PVP en MediaMarkt 399€PVP en FNAC 399€

AirTag

Si alguna vez te has sorprendido diciéndole algo como "cari, un día de estos te vas a dejar la cabeza", entonces el AirTag (37 euros) es un detalle perfecto.

Si además lo complementas con la funda llavero, minimizarás el riesgo de que pierda las llaves de casa, pero puede colocarlo también en la cartera. Con un año de autonomía, resistencia al polvo y el agua y una gran red para no perderlo de vista, es un buen candidato para personas despistadas.

Native Union Drop XL

Si adoptas una estrategia conservadora y práctica a la hora de regalar, te proponemos un accesorio de lo más atractivo a nivel estético y funcional: el Native Union Drop XL (99 euros), un elegante pad compatible con la carga inalámbrica Qi para cargar dispositivos compatibles como teléfonos o los AirPod a la vez. Tan bonito que puedes colocarlo en los dormitorios con más estilo.

Native Union Drop XL Cargador Inalámbrico – Base de Carga multidispositivo Compatible con iPhone y Dispositivos compatibles con Qi (Compatible - US,EU,UK) Hoy en Amazon por 99,99€

Razer Kishi

¿Tu pareja es gamer? Si es el caso y juega con el móvil, este accesorio va a marcar la diferencia en sus partidas: se trata del Razer Kishi, disponible para iPhone 69,99 euros y teléfonos Android (54,99 euros).

Diseño cuidado, no depende de Bluetooth, por lo que la latencia es inferior a los controladores inalámbricos y con un puerto USB-C adicional para cargarlo sobre la marcha.

Razer Kishi para Android - Controlador de Juegos para teléfonos Inteligentes, conexión USB-C, diseño ergonómico, Ajuste Individual para teléfonos móviles, Dispositivo analógico, latencia Baja, Negro PVP en Amazon 59,99€ PVP en PcComponentes por 59,99€

Arcade 1Up de Street Fighter

Si se da el combo de ser gamer y además amante de lo retro, con este Arcade de Street Fighter (308 euros) el éxito está asegurado... salvo que viváis en un minipiso y no quepa.

Prepara tu metro y asegúrate de que os encaja bien: mide 1,21 x 0,60 x 0,48 metros, su carcasa está decorada con ilustraciones originales, cuenta con una pantalla LCD a color de 17" y los controles auténticos para revivir la experiencia,

Máquina de café Prima Latte III de Breville

Si el café es su bebida y le encantan los espresso, esta Prima Latte III de Breville (229 euros) es un regalazo tanto por dentro como por fuera: diseño retro de lo más cuidado, 19 bares de presión, compatible con cápsulas, espumador de leche automático

Máquina de café Prima Latte III de Breville | Cafetera expreso, capuchino y café con leche | Bomba italiana 19 bares | Espumador de leche automático | Compatible con monodosis ESE pod | Roja [VCF147X] Hoy en Amazon por 155,60€ PVP en MediaMarkt 229€

Taza Ember 2

La nueva Taza Ember (119 euros) es el regalo perfecto para techies amantes del café y otras bebidas calientes. ¿Que se pone a trabajar y se olvida de su té? No hay problema: mantiene su interior caliente durante una hora y media, si bien puede controlar la temperatura desde la aplicación.

New Ember Temperature-Control Smart Mug 2, 414 ml, Black, 80 min. Battery Life – App-Controlled Heated Coffee Mug – New & Improved Design Hoy en Amazon por 151,31€

Oral-B Smart 4

Si su cepillo de dientes se ha quedado anticuado o simplemente lleva tiempo dándole vueltas a cambiar a un modelo eléctrico, el Oral-B Smart 4 (63 euros) es un gran candidatos en calidad precio.

Con detalles muy pintones para regalar como el estuche de viaje o que es conectado – de modo que pueda ver estadísticas de su lavado en el móvil –, es solvente para la limpieza diaria gracias a sus tres modos de limpieza y autonomía de dos semanas.

Oral-B Smart 4 Cepillo de Dientes Eléctrico con Mango Recargable, Tecnología Braun, 2 Cabezales de Recambio, Conexión con Bluetooth y Funda de Viaje, 4500N - Negro Hoy en Amazon por 52,42€ PVP en MediaMarkt 83€

Bose Home Speaker 500

Altavoces "inteligentes" hay muchos, pero si buscas un modelo compacto, con diseño y materiales premium y sonido cuidado, el cerco se cierra. Un buen candidato es el Bose Home Speaker 500 (339 euros).

Con Alexa integrada, pequeña pantalla y sonido estéreo, dispone de una aplicación para ecualizar la música a tu gusto.

Bose - Home Speaker 500, sonido estéreo con Alexa integrada, plata Hoy en Amazon por 399,90€

Pro-Ject VT-E

Este regalo tiene muchas papeletas para triunfar entre quienes aman el sonido y les gusta lo retro, además ha sido recomendado por nuestro experto en sonido Juan Carlos López.

¿Los motivos? El Pro-Ject VT-E (279 euros) tiene diseño muy cuidado, tanto es así que hasta permite su instalación en vertical, algo que es muy inusual y lo hace muy original. Además tiene una relación calidad/precio estupenda, gracias al buen hacer de la marca y que incorpora un brazo y una cápsula fonocaptora muy decentes

Auriculares Beoplay E8 de Bang & Olufsen

Los Beoplay E8 (99 euros) tienen un diseño tan cuidado que su caja, más que albergar unos auriculares TWS, parece que esconde una joya.

Entre sus bazas su intuitivo control táctil, buenos acabados, carga rápida inalámbrica Qi y sonido calibrado. Este es un modelo veterano, pero si buscas lo último de lo último, echa un vistazo a la tercera generación

Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 - Auriculares inalámbricos con Bluetooth, color Natural Hoy en Amazon por 99,80€

Oura ring 3

Y hablando de joyas, el Oura ring 3 (399 euros) es la última entrega de este elegante anillo conectado.

Con ese diseño tiene todas las papeletas para pasar desapercibido, ideal para quien quiere algo más discreto que los wearables habituales. Mide actividad, frecuencia cardíaca, el sueño, la temperatura y hasta el oxígeno en sangre

Garmin Lily

Precisamente para quienes busquen la estética más cuidada y fina, este Garmin Lily (159 euros), un smartwatch que entra por los ojos estéticamente y que tiene una propuesta muy completa para el cuidado de la salud.

Entre las métricas que ofrece se encuentran la respiración, oxígeno en sangre, nivel de energía, ciclo menstrual, embarazo, hidratación, estrés, sueño, frecuencia cardíaca.

Perifit

El Perifit (139 euros) es el regalo ideal para quien haya dado a luz recientemente: este gadget es un entrenador de suelo pélvico que le ayudará a la recuperación gamificando el proceso a través de la aplicación.

Perifit - Ejercitador de Kegel con aplicación | Entrenador del suelo pélvico | Fortalece tu suelo pélvico, mejora el control de la vejiga y agiliza la recuperación postparto | Verde Hoy en Amazon por 139,00€

Masajeador ocular RENPHO

¿Le cuesta conciliar el sueño? Si es el caso, el masajeador RENPHO (59 euros con cupón) puede ayudarle proporcionándole calor, cierta presión y vibración para masajear los ojos y así relajarle, algo a lo que también ayuda la música.

RENPHO Masajeador de ojos con control remoto y calor, masajeador con presión,Compresión de aire masajear ojos recargable para aliviar la tensión ocular Círculos oscuros Bolsas de ojos Mejorar el sueño Hoy en Amazon por 66,99€

Theragun mini

Si tu pareja practica deporte de forma regular o simplemente padece dolores musculares, el Theragun Mini (185 euros) es un gadget muy útil para masajear espalda, piernas o pies con vibración. Fácil de usar, velocidad personalizable y muy compacto, para que lo lleve en su bolsa.

Theragun mini | Pistola de Masaje Muscular | Ultraportátil | Agarre Ergonómico | Velocidad Personalizable | Masajeador de espalda, piernas & pies PVP en PcComponentes 185€ Hoy en Amazon por 196,90€

Keenstone

Saltar a la comba es uno de los ejercicios más sencillos y sin embargo completos que hay, y si además puedes controlar el proceso, entonces te ayudará a motivarte más y mejorar, algo que puedes lograr con la cuerda conectada Keenstone (14 euros). Un regalo muy recomendable para personas deportistas o que quieren comenzar a ejercitarse.

Keenstone - Cuerda de saltar inteligente, cálculo de calorías, batería recargable por USB, para entrenamiento deportivo, cuerda de saltar ajustable para hombres, mujeres y niños, Negro Hoy en Amazon por 14,99€

Xiaomi Kingsmith WalkingPad R1 Pro

Andar es otro de esos ejercicios "simples" pero completos. Obviamente puedes hacerlo por la calle o por la naturaleza, pero si quieres aumentar tu actividad sin salir de casa o incluso mientras trabajas (con ayuda de una mesa elevable), la Xiaomi Kingsmith WalkingPad R1 Pro (449 euros) es ideal para tal fin. De hecho cuenta con opción para andar y soporte para móvil/tablet

Este regalo puede ser muy interesante para personas que trabajen en casa. Entre sus bazas, lo versátil y compacta que es y lo fácil que resulta de manejar, con mando a distancia, panel de control y una aplicación con planes de entrenamiento.

Xiaomi WalkingPad R1 Pro EU versión plegable cinta de correr Treadmill | hasta 110 kg | hasta 10 km/h | gris | para casa, oficina, lugar de trabajo | 220 V | 50 Hz | 918 W PVP en Mielectro 449€ PVP en PcComponentes 459€PVP en Amazon 499,99€

Logitech POP Keys

Recién lanzado al mercado, el teclado Logitech POP Keys (99 euros) es un periférico con un diseño muy original y desenfadado muy interesante para quien busque un teclado inalámbrico, mecánico y compacto, tres cualidades que no suelen darse muy a menudo. Pero esconde más ases en la manga: es multidispositivo y sirve tanto para ordenadores Apple como para Windows.

Logitech Pop Keys Teclado Mecánico Inalámbrico con Teclas Emoji Personalizables, Diseño Compacto, Conectividad Bluetooth o USB, Compatibilidad con Varios Dispositivos y OS, Color Daydream PVP en PcComponentes 99€ Hoy en Amazon por 101,80€

Mr Wonderful Wondee Pendrive

Terminamos con un detalle romántico en forma de gadget que nunca viene mal: una memoria USB de 32GB. Más que por sus prestaciones técnicas, hemos elegido este modelo de Mr Wonderful (19 euros) por su diseño: con forma de corazón y una cadenita para colgar de una mochila o en el llavero.

Mr Wonderful Wondee Pendrive USB de 32 Gigabytes con forma de Corazón Hoy en Amazon por 16,52€

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.