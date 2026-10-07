Amazon está liquidando (y agotando) hoy estos SSD desde 39,99 euros: quedan pocas unidades disponibles en la Fiesta de Ofertas Prime

Históricamente, las Fiestas de Ofertas Prime de Amazon, los Días sin IVA de MediaMarkt, los Días Naranjas de PcComponentes y los Black Fridays de todas las tiendas especializadas en hardware eran unas ocasiones muy buenas para renovar componentes de nuestros equipos ahorrándonos un buen pellizco.

Pero la situación ha cambiado enormemente desde finales del pasado año cuando, a causa del auge de la IA, el sector del hardware (con mención especial a la memoria RAM y los SSD) no deja de ver cómo escalan más y más sus precios. De modo que a día de hoy hay que pagar por lo mismo bastante más de lo que habríamos pagado hace no mucho tiempo atrás.

Sin embargo, estas campañas, como la Fiesta de Ofertas Prime que Amazon tiene activa desde ayer y durante lo que queda de hoy, siguen siendo buen momento para ahorrarnos algo en la compra de hardware. No tanto como antes, pero sí lo suficiente como para que merezca la pena el desembolso. Es el caso de este SSD PNY, que protagoniza unas ofertas que parten de los 39,99 euros.

Disponible en diferentes capacidades (casi todas rebajadas)

Hablamos del CS900 de PNY. Un SSD en formato SATA con el que actualizar el PC de sobremesa o el portátil en pleno 2026 sin dejarnos un ojo de la cara. Y aunque lejos de sus precios más bajos hasta la fecha, sus diferentes versiones están rebajadas a unos precios algo más asumibles para el bolsillo:

PNY CS900 de 250 GB por 39,99 euros

por 39,99 euros PNY CS900 de 500 GB por 65,99 euros

por 65,99 euros PNY CS900 de 1 TB por 114,99 euros

por 114,99 euros PNY CS900 de 2 TB por 257,64 euros (sin rebaja aplicada y prácticamente agotado)

Si necesitamos actualizar ya nuestro equipo y no podemos seguir esperando a que el mercado se estabilice, que a saber si lo hace y cuándo lo hace, estas son unas ofertas bastante buenas viendo lo visto. Porque aunque se trata de unidades SSD SATA que se alejan de las NVMe en rendimiento, tienen una buena relación calidad precio entre gasto y la capacidad que ganamos.

Superan ligeramente los 500 MB/s, velocidad suficiente para muchos usuarios y que suponen un salto enorme frente a HDD convencionales. Tanto para mover datos y archivos como para instalar aplicaciones, juegos y hasta el sistema operativo. Además, son fáciles de instalar en prácticamente cualquier equipo de hace unas décadas a esta parte.

Sólo un aspecto a tener en cuenta: las rebajas aplicadas sólo estarán disponibles lo que resta de hoy, miércoles 7 de octubre. O hasta que se agote su stock, lo que antes suceda. Pero ojo, porque según indica la propia Amazon, tienen un stock limitado y no deja de bajar. De modo que alguno de ellos probablemente se agote antes de medianoche.

⚡ EN RESUMEN: oferta ssd pny ✅ LO MEJOR Mejores precios de lo habitual (aunque lejos de sus mínimos históricos)

(aunque lejos de sus mínimos históricos) Diferentes capacidades disponibles ❌ LO PEOR Hay que pagar más que antes por el mismo hardware

por el mismo hardware Son SSD SATA no tan rápidos como SSD NVMe 💡 CÓMPRALOS SI... necesitas actualizar tu PC o portátil ya y no puedes esperar a que el mercado se estabilice ⛔ NO LOS COMPRES SI... no te corre prisa: probablemente, dentro de algún tiempo recuperarán mejores precios

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Imágenes | PNY, tanit boonruen y Onur Binay en Unsplash

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