Este disco duro tiene 20 TB y es portátil: te lo puedes llevar a donde quieras y comprarlo solo hoy más barato

Los videojuegos cada vez ocupan más almacenamiento, y lo mismo ocurre con las fotografías, las películas y los vídeos. Por ello siempre viene bien tener a mano un disco duro que nos permita almacenar grandes cantidades de archivos. La crisis de la RAM ha afectado al precio de los SSD, pero también de los discos duros. No obstante, seguimos encontrando ofertas como la del Seagate One Touch de 20 TB, cuyo precio en Amazon es ahora mismo de 654,99 euros.
Se trata de una Oferta Prime, por lo que para poder beneficiarse de ella es necesario ser suscriptor Prime o aprovechar los 30 días gratuitos que ofrece Amazon.
Seagate One Touch (20 TB)
20 TB para guardar muchísima información
El Seagate One Touch de 20 TB es un disco duro que tiene un precio recomendado de 799,99 euros, aunque ahora podemos comprarlo con un descuento del 18%. Sigue siendo bastante caro, pero es importante tener claro que su precio nunca había bajado tanto.
Lo más llamativo de este disco duro es que cuenta con una capacidad de 20 TB, lo que da para guardar muchísimas fotografías, vídeos o archivos en general. Además, este modelo permite realizar copias de seguridad para que no perdamos información en ningún momento.
Además, también cabe añadir que se trata de un disco duro portátil. No es que sea muy compacto, pero sí que se puede llevar perfectamente en una mochila. Si lo necesitamos utilizar en exteriores, basta con conectarlo a un ordenador Windows o Mac y listo, ya que no se necesita conectar a una toma de corriente.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del Seagate One Touch de 20 TB hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener un disco duro que te permita guardar muchísima información, sobre todo si quieres o necesitas tener un modelo con formato portátil.
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⛔ NO LO COMPRES SI... No necesitas tanta capacidad, ya que hay discos duros con menos almacenamiento a un precio inferior.
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Imágenes | Seagate
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