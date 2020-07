El Amazfit Bip Lite es uno de los smartwatches superventas de Xiaomi, y está rebajadísimo en Phone House: 34,99 euros

Los relojes inteligentes se han hecho con un hueco en las muñecas de muchísimas personas alrededor de todo el mundo, y según van mejorando se van volviendo cada vez más populares. Tampoco hace falta gastar mucho dinero para tener uno que cumpla con las necesidades básicas, siendo uno de los principales ejemplos el Amazfit Bip Lite, un smartwatch de Xiaomi con una gran relación calidad-precio que está rebajadísimo con esta oferta de Phone House: 34,99 euros.

Comprar Amazfit Bip Lite al mejor precio

El precio de venta al público recomendado del Amazfit Bip Lite suele ser de unos 50 euros, incluso más dependiendo de la tienda en la que se busque. Sin embargo, en Phone House se puede conseguir mucho más barato con la rebaja que ofrecen, dejándolo por 34,99 euros. Un precio más que interesante para un smartwatch de sus características.

El Amazfit Bip Lite es el reloj inteligente perfecto para los que nunca han tenido un smartwatch y quieren probar uno sin gastar cientos de euros en otros modelos disponibles en el mercado. Que su precio sea bajo no significa que no tenga características llamativas. Sin ir más lejos, uno de los puntos en los que más destaca es en su impresionante autonomía, que según el fabricante es de hasta 45 días con una sola carga. Pero eso no es todo, porque es capaz de monitorizar el sueño y las actividades diarias tanto en el interior como en el exterior, así como recibir las notificaciones del smartphone. Y si nos preocupa no poder ver su pantalla cuando hay mucha luz, su panel reflector se ajusta según las condiciones lumínicas.

