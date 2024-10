Una pantalla con la que no necesitarás nada más: este monitor incluye en su interior un PC perfecto para el teletrabajo

Si estás pensando en cambiar de ordenador y te estabas decantando por un All in One, este Alurin Flow es una buena opción a considerar. Además, ahora, está disponible en PcComponentes rebajadísimo, a 659,99 euros.

Un ordenador al que le puedes instalar el sistema operativo que quieras

Con un precio habitual de 844,99 euros, ahora es un momento excelente para hacerse con este ordenador All in One, gracias a esta oferta de los “Días Naranjas” de PcComponentes. En estos momentos, tiene aplicado un descuento de 185 euros y lo puedes adquirir por 659,99 euros.

Dos de las características más llamativas de este All in One son su procesador Intel Core I5-12400 y su RAM DDR4, que te permitirán manejar sin esfuerzo todas tus tareas de forma fluida y rápida.

El monitor es de tipo LED IPS de 27 pulgadas y ofrece resolución de 1920 x 1080 p y la tasa de refresco de 75 Hz. Además, ofrece ángulo de visión de 178º, tanto vertical como horizontal, para que puedas disfrutar de imágenes nítidas desde cualquier perspectiva.

Viene con WiFi 5 y Bluetooth 4.2 y, además, incluye puertos USB 3.2 Gen 2, USB-C y HDMI. Sus altavoces integrados ofrecen una potencia de 6 W y, además, incorpora una webcam de 2 MP con resolución 1080 P, que puedes esconder mientras no la estás utilizando.

También te puede interesar

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Alurin

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio: cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

En Xataka | Mejores ultrabooks (2024): cuál comprar y 10 portátiles ligeros recomendados desde 600 a 1700 euros