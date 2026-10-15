La alternativa al iPad mini es de Xiaomi: una tablet pequeña y con un precio que ha bajado con su nueva oferta

El iPad mini es uno de los dispositivos más atractivos del catálogo de Apple por su tamaño y por la potencia que ofrece su chip, por lo que no es de extrañar que otras marcas como Xiaomi, que suele estar muy pendiente de Apple a la hora de lanzar, y sobre todo nombrar, sus dispositivos, haya querido lanzar algo similar. La Xiaomi Pad Mini aún no se ha lanzado en nuestro territorio, pero sí que se puede comprar de oferta en tiendas como Powerplanet por un precio de 538,99 euros.

Xiaomi Pad Mini (12 GB, 512 GB) PVP en Powerplanet — 538,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tablet pequeña y potente

La Xiaomi Pad Mini destaca sobre todo por su formato, ya que hablamos de una tablet que incorpora una pantalla de 8,8 pulgadas. Esto es ideal para estudiantes que quieran llevar una tablet a clase, para trabajar en ciertos momentos cuando estamos fuera de casa o simplemente para ver contenido multimedia en el transporte público.

Dicha pantalla, además, ofrece una tasa de refresco de 165 Hz, algo especialmente útil en videojuegos, aunque también viene muy bien para navegar por el sistema y que todo se sienta muy fluido. También cabe destacar que es compatible tanto con HDR10 como con Dolby Vision.

A nivel interno nos encontramos con el MediaTek Dimensity 9400+, un procesador preparado para disfrutar de juegos en buena calidad. Y a ello hay que sumarle que, en este caso, viene con una configuración de 12 GB de RAM junto con 512 GB de almacenamiento interno, así como con una batería de 7.500 mAh que soporta carga rápida de 67W.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la xiaomi pad mini hoy ✅ LO MEJOR Su formato : es una tablet pequeña pensada para utilizarse fuera de casa.

: es una tablet pequeña pensada para utilizarse fuera de casa. Su procesador ofrece una buena potencia. ❌ LO PEOR La batería tiene menos capacidad que la de otras tablets más grandes.

que la de otras tablets más grandes. Poca disponibilidad en otras tiendas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet pequeña que puedas utilizarla cómodamente fuera de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Las vas a utilizar únicamente en casa, ya que está pensada, sobre todo, para que sea cómoda de llevar fuera de casa.

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