Adiós a los problemas de espacio en tu portátil: este hub USB-C 7 en 1 de Baseus lo tiene todo por muy poco

Los portátiles modernos son cada vez más finos, ligeros y potentes, pero esa extrema delgadez suele pagarse con un peaje: la falta de puertos. Si te encuentras constantemente quitando un pendrive para conectar la tarjeta de la cámara o luchando para usar un monitor externo, este hub USB-C 7 en 1 de Baseus es uno de los accesorios recomendados para multiplicar las conexiones de tu ordenador de un plumazo. Ahora está rebajado a 12,37 euros en Amazon.
Baseus Hub USB C 7 en 1 Adaptador con HDMI 4K@60Hz, PD 100W, 3 USB-A 3.0 5Gbps, Lector de Tarjetas SD/TF
Un hub 7 en 1 imprescindible en tu escritorio o mochila para el portátil
Este dock compacto de Baseus destaca por ofrecer una selección de conectores muy superior a lo que suele encontrarse dentro de su rango de precio. Frente a los modelos de gama de entrada, que suelen limitar la salida de vídeo a 30 Hz, este concentrador cuenta con un puerto HDMI compatible con resoluciones 4K a 60 Hz, ideal para trabajar o ver contenido multimedia con máxima fluidez y nitidez.
Incluye un puerto HDMI 4K a 60 Hz, tres puertos USB-A 3.0 de alta velocidad (hasta 5 Gbps), un puerto USB-C Power Delivery y ranuras para tarjetas SD y microSD/TF. Una de sus señas de identidad es su puerto USB-C con carga rápida de hasta 100 W, ideal para cargar un portátil a máxima velocidad mientras utilizas el resto de accesorios conectados.
Por su parte, sus puertos USB 3.0 garantizan mover archivos pesados, fotos o vídeos desde un disco duro o memoria USB a velocidades de hasta 5 Gbps. En cuanto a su lector de tarjetas dual, ofrece velocidades de hasta 60 mb/s, facilitando el trabajo sin adaptadores adicionales.
Por último, se puede destacar su diseño portátil y gran compatibilidad. Está fabricado con un chasis completo que disipa eficientemente el calor, es totalmente Plug & Play y compatible con macOS, Windows, iPadOS, Linux e incluso consolas portátiles como la Steam Deck.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para hub 7 en 1 baseus hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Eres usuario de un portátil minimalista (MacBook Air/Pro o ultrabook Windows) es ideal si tu equipo solo cuenta con puertos USB-C/Thunderbolt y necesitas conectar constantemente memorias USB, pantallas o tarjetas de cámara.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas latencia cero y una conexión de Internet por cable (RJ45) ultra estable, ya que este hub no dispone de dicha clavija.
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