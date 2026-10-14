Ya en Action estos auriculares con 25 horas de batería y cancelación de ruido por 7,95 euros

Encontrar unos auriculares inalámbricos inalámbricos por debajo de los 10 euros no es algo habitual, y mucho mennos si prometen incluir tecnologías como cancelación activa de ruido (ANC). La cadena de tiendas Action, en sus ofertas de esta semana, ahora tiene rebajados estos auriculares inalámbricos Solix, una alternativa económica que destaca por ofrecer autonomía de larga duración y conectividad Bluetooth por un precio casi simbólico: 7,95 euros.

Si no tienes una tienda Action cerca y quieres una alternativa de una marca más conocida, en Amazon tienes rebajados ahora los Xiaomi Redmi Buds 8 Active. En estos momentos, cuestan 19,99 euros. Estos ofrecen una autonomía de 37 horas y también cuentan con cancelación activa de ruido.

Unos auriculares buenos, bonitos y baratos

Aunque por su ajustado precio no puedes esperar prestaciones de gama alta, esta propuesta de Action se posiciona como una opción práctica para usuarios que buscan unos auriculares inalámbricos sencillos para el día a día.

Estos auriculares incorporan cancelación activa de ruido (ANC), un sistema diseñado para atenuar de forma pasiva y activa los sonidos ambientales de baja frecuencia, algo poco habitual en este rango de precio.

Su batería es capaz de ofrecer hasta 25 horas de autonomía, cifra perfecta para varios días de uso continuo con una sola carga, por lo que son una opción ideal para viajes en transporte público o durante jornadas de estudio.

Por otra parte, al contar con conectividad Bluetooth inalámbrica, podrás vincularlos fácilmente con tu smartphone, tablet, portátil o televisor sin necesidad de cables por medio. Por último, destacar que tienen micrófono integrado para responder llamadas telefónicas y controles en el auricular para pausar o cambiar la música.

⚡ EN RESUMEN: oferta para los auriculares inalámbricos Solix en action hoy ✅ LO MEJOR Buena autonomía de uso: sus 25 horas de batería permiten olvidarse del cargador durante varios días.

sus 25 horas de batería permiten olvidarse del cargador durante varios días. Precio extremadamente bajo: por menos de 8 euros es difícil encontrar una alternativa de diadema inalámbrica funcional en tiendas físicas. ❌ LO PEOR Cancelación de ruido básica... El aislamiento que ofrece el sistema ANC a este nivel de precio es modesto y no alcanza el nivel de modelos de gamas superiores.

El aislamiento que ofrece el sistema ANC a este nivel de precio es modesto y no alcanza el nivel de modelos de gamas superiores. Materiales de construcción sencillos... Chasis fabricado principalmente en plástico, pensado para contener al máximo los costes de fabricación. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares inalámbricos de repuesto o secundarios baratos para tener en la oficina o la mochila. ⛔ NO LO COMPRES SI... Estás buscando un aislamiento acústico potente para trabajar en entornos extremadamente ruiodosos o cancelar el sonido en aviones.

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Imágenes | Webedia y Action

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