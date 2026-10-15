Ya en Action este calefactor convector con WiFi por 69,95 euros e ideal para anticiparte al frío

Con la llegada del otoño, preparar el hgoar para mantener una temperatura confortable sin realizar grandes obras ni instalaciones complejas es una prioridad para muchos hogares. Si buscas una solución rápida, potente y que puedas controlar directamente desde el móvil antes de llegar a casa, la cadena de tiendas Action tiene en su catálogo el calefactor convector LSC Smart Connect, una opción inteligente que destaca por su conectividad y por costar 69,95 euros.

Si no tienes una tienda Action cerca, no te preocupes. En Amazon puedes comprar este radiador inteligente Cecotec Ready Warm 6670 Crystal Connection por 69 euros. Viene con termostato regulable, protección contra sobrecalentamiento y conectividad WiFi.

Un calefactor inteligente a precio imbatible

Este calefactor de LSC Smart Connect combina un diseño moderno de panel de cristal con tecnología de convección para calentar estancias de forma rápida y silenciosa, integrándose a la perfección en el ecosistemea domótico del hogar.

Cuenta con conectividad WiFi y control inteligente. Esta característica le permite vincularse con la app LSC Smart Connect (o Tuya / Smart Life) para programar horarios, encenderlo de forma remota desde el smartphone o ajustar la temperatura deseada antes de entrar en la habitación.

Funciona con una potencia de hasta 2.000 W, capacidad más que suficiente para calentar salones o dormitorios de tamaño medio en cuestión de minutos y de manera totalmente uniforme.

Es compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant, para que así puedas subir o bajar la temperatura y encender o apagar el dispositivo mediante sencillos comandos de voz, además de a través de su pantalla táctil integrada.

Por último, destacar también que incluye protección contra sobrecalentamiento y apagado automático en caso de vuelco accidental, ofreciendo tranquilidad si es un dispositivo que vas a usar de forma prolongada.

⚡ EN RESUMEN: Calefactor convector LSC Smart Connect en action ✅ LO MEJOR Diseño cuidado: el panel de cristal le aporta una estética más cuidada y moderna frente a los radiadores de chapa convencionales.

el panel de cristal le aporta una estética más cuidada y moderna frente a los radiadores de chapa convencionales. Funcionamiento silencioso: al calentar por convección de aire sin ventiladores ruidosos, es perfecto para usar en el dormitorio o mientras trabajas. ❌ LO PEOR Consumo eléctrico a máxima potencia... Sus 2.000 W requieren un uso eficiente y programado para evitar subidas en la factura de la luz.

Sus 2.000 W requieren un uso eficiente y programado para evitar subidas en la factura de la luz. Dependencia de la red Wi-Fi de 2,4 GHz... Como la mayoría de dispositivos Smart de este rango, requiere conectarse a la banda habitual de domótica para exprimir todas sus funciones de la app. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres programar y encender la calefacción de forma remota desde el móvil antes de llegar a casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un calefactor ultraportátil o muy ligero para estar moviéndolo constantemente de habitación en habitación.

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Imágenes | Webedia y LSC Smart Connect

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